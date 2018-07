Inhalt Seite 1 — Das Gastmahl des Lebens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Grete Schaeder

Als sich T. S. Eliot 1948 zur Entgegennahme des Nobelpreises in Schweden aufhielt, wurde er in einem Interview über den Geist des neuen Stückes befragt, an dem er damals arbeitete. Er charakterisierte ihn kurz und bündig als grim. Nimmt man diese Antwort zu der Kennzeichnung „Komödie“ hinzu, die auf dem Titelblatt der soeben im Druck erschienenen Cocktail Party steht, so ist ein erster Ansatz für die Betrachtung des Werkes gewonnen. Die „grimmige“ Komödie ist ein Versdrama, aber um der Wahrheit und nicht um der Schönheit willen; auch für sie gilt das Wort aus den „Vier Quartetten“: „Auf die Poesie kommt es nicht an.“

Wir sind damit nicht am Ende der scheinbaren Widersprüche, die Eliots neues Stück in sich vereinigt. Unter der Oberfläche leichter gesellschaftlicher Veranstaltungen tun sich Abgründe von Schuld und Seelennot auf, im Hin und Wider unverbindlicher Konversation fallen Entscheidungen von Herz zu Herz, unwiderruflich. Wir erleben mit, wie aus einer verwöhnten Gesellschaftsdame eine Heilige wird. Aber der Dichter drängt dem Zuhörer die christlichen Wahrheiten, an die er glaubt, nicht auf, sondern zeigt nur, wie sie sich in heillosen Verstrickungen als Lösung darbieten, um „in einer Welt voll Wahnsinn, Gewalt, Dummheit und Gier“ ein „gutes Leben“ zu führen.

Was geht in dem Stück vor? Es beginnt und endet mit einer Cocktail Party. Dazwischen liegen zwei Jahre. In allen Dramen Eliots wird „Gesellschaft“ symbolisch aufgefaßt: als „Chor“ der Alltagsmenschen, die sich zu allen Zeiten und in allen sozialen Schichten nicht sonderlich voneinander unterscheiden. In dieser Funktion gibt es den „Chor“ – ohne daß er nach außen als solcher hervortritt – auch unter den handelnden Personen der Cocktail Party; er ist hier aufgelöst, glücklicher mit der dramatischen Handlung und Bewegung verbunden; aber ‚Gesellschaft‘ ist auch hier ein Spiegel, der das Bild der eigentlichen dramatischen Vorgänge zurückwirft und die Aufgabe des Chors von früher, „zwischen der Handlung und dem Publikum zu vermitteln“, erfüllt. Die Cocktail Party hat keinen Helden wie den Heiligen Thomas Becket und den Büßer Harry Lord Monchensey. Es wird hier nicht mehr scharf zwischen Haupt- und Nebenfiguren unterschieden – in mancher Hinsicht ist der Seelenarzt, der den „Chorführer“ vertritt, die wichtigste Gestalt des ganzen Stücks. Die Party ist nicht nur symbolisch für die oberen Zehntausend eines Zeitalters, sondern Allegorie für die menschliche Gesellschaft überhaupt. Niemand kann sagen, ob die Rolle, die einer in der ‚guten Gesellschaft‘ spielt, auch diejenige ist, die er für eine tiefere Betrachtung in der Gemeinschaft einnimmt: ein unheimlicher Gast, eine komische Alte und ein Wichtigtuer erweisen sich überraschend als tatkräftige Helfer der Menschheit.

Die beiden Cocktail-Parties des Stücks stehen unter ungünstigen Zeichen: die Veranstalter selbst haben wenig Freude daran. Im ersten Akt leidet die Stimmung darunter, daß die Hausfrau fehlt; angeblich pflegt sie eine Tante, tatsächlich hat sie ihren Gatten verlassen. Durch ihre Abwesenheit wird offenkundig, daß die Menschen, die sich hier versammelt haben, nicht das sind, was sie scheinen, und daß ihr Verhältnis zueinander nicht ist, was es sein soll. Der Hausherr Edward unterhält ein Liebesverhältnis mit dem Mädchen Celia, die ihrerseits von dem jungen Mann Peter geliebt wird, der zuvor der Liebhaber der abwesenden Hausfrau Lavinia war. Mit einemmal ist in dieser Situation ein Stein ins Rollen gekommen: Edward entdeckt, daß er gar nicht der romantische Liebende Celias ist, für den er sich gehalten hat, und daß er seine Frau nicht entbehren kann, obwohl er sich nicht viel aus ihr macht. Er vertraut sich dem einzigen seiner Gäste an, den er nicht kennt und der während des ganzen Aktes in einem undeutlichen Zwielicht erscheint. Durch Vermittlung des Unbekannten kehrt in einer späteren Szene Lavinia zurück – aber die Wiederbegegnung endet sofort wieder in Unfrieden und Bitterkeit.

Im zweiten Akt enthüllt sich der Gast ohne Namen als ein angesehener Psychotherapeut; in seinem Sprechzimmer finden sich der Reihe nach Edward, Lavinia und Celia ein. Edward fühlt sich am Rande eines Nervenzusammenbruchs, aber von dieser Vokabel will der Arzt nichts wissen, sowenig wie er sich für die Träume und die Kindheit des Patienten interessiert – eine unverkennbare Absage an die Psychoanalyse. Als der Seelsorger, der er im tiefsten ist, schaut er den Menschen auf den Grund ihres Herzens und es kommt ihm in erster Linie auf ihre Wahrhaftigkeit an: erhält den Ehegatten ihre Schuld und die Lieblosigkeit ihres Zusammenlebens vor und verweist sie auf den einzigen Weg, der ihnen bleibt: den des guten Willens und der gegenseitigen Schonung.

„Hölle, das sind die andern“, sagt Sartre. „Hölle ist man selbst, Hölle ist allein, die andern Figuren in ihr nur Spiegelungen .. heißt es in der Cocktail Party. Man ist immer allein – für die Alltagsmenschen gibt es dieser Erfahrung gegenüber nur die gute Miene zum bösen Spiel, das Sich-Abfinden mit der eigenen Mittelmäßigkeit und den Schwächen der andern. Nur eine Person des Stückes weicht nicht aus und geht dieser Hölle des Alleinseins auf den Grund: wenn wir an Menschen nur sehen, was unsere Phantasie aus ihnen macht, wenn wir nie wahrhaft lieben und geliebt werden, sondern nur voneinander Gebrauch machen, dann sind weder wir. selbst wirklich noch die Welt. Celia ist die einzige, die für das, was sie erlebt hat, nicht die andern anklagt, sondern sich selbst. Die durch Enttäuschung und Verzweiflung hindurch zu ihrem Traum steht und die Last auf ihrem Herzen nicht Krankheit nennt, sondern Sünde, Verfehlung wider ihr innerstes Wissen vom Menschsein. Die Szene, die als Konsultation beginnt, geht unvermerkt in eine Beichte über, ohne psychologische Details, mit der Unpersönlichkeit der echten Beichte: ein Mensch unseres nicht mehr christlichen Zeitalters bekennt als Sünde, daß wir unsern Nächsten nicht lieben können daß wir selbst und mit jedem Schritt in die Welt schuldig werden. Celias weiteres Schicksal bleibt in dieser Szene im Halbdunkel. Erst im dritten Akt erfahren wir, wohin ihr Weg sie geführt hat. Dieser dritte Akt, der eigentlich „grimmige“, ist am schwersten zu verstehen. Er hat fast den Charakter eines Nachspiels, und man könnte die Frage aufwerfen, ob hier der Vergleich die G. B. Shaws Epilog zur „Heiligen Johanna“ ebenso bewußt herausgefordert wird, wie der ebenso dem Sartreschen Wort von der Hölle das Gewicht seiner eigenen Auffassung entgegenhält.