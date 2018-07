Die Straße war nur wenig belebt, und so hätte es mit dem Ausweichen keine Schwierigkeit gehabt. Aber der Mann steuerte geradenwegs auf mich zu, als gedächte er mich zu rammen. Im Mittagslicht, gegen das ich anblinzeln mußte, hatte er etwas seltsam Aufgelöstes. Er war kümmerlich gekleidet, ohne deshalb bettlerhaft zu wirken, ein alter verschlissener Mann, eigentlich nur noch ein Männchen, grau, ausgeblichen und sehr vergangen. Ein farbloser Bart umzottelte das runzlig geschrumpfte Gesicht, die wässerig unbestimmten Augen waren rot gerändert. Und er trug eine Kopfbedeckung, die man wohl als Nachtmütze ansprechen durfte. Mir ahnte nichts Gutes.

Dicht vor mir verhielt der Mann. „Guten Abend“, sagte er, und seine Stimme legte sich auf mich wie eine Hand aus Watte und dennoch schwer, „sehr guten Abend, ich komme vom – Seelenamt und bin Ihnen als Einschläfer zugewiesen. Bitte keine Umstände meinethalben zu machen, das kleinste Fleckchen genügt, nur schlafen, schlafen, Träume sind nicht mehr von mir zu erwarten, alles ausgeträumt, vita somnium breve, mir war er lang genug, nun nur noch die existentielle Müdigkeit, verstehen mich schon, vielen Dank, werter Herr, ich werde mich ganz klein machen, ein Maximum an Müdigkeit braucht nur ein Minimum an Platz, gute Nacht.“ Und dies gesagt, verschwand er in mir.

„Sehr gute Nacht“, sagte ich hinter ihm drein in mich hinein, „und ruhen Sie sanft, falls die anderen Sie dazu kommen lassen, es sind einige aufrührerische Schnarcher darunter. Im übrigen verdrießt es mich. Schon vor Monaten habe ich dem Amt mitgeteilt, daß ich mich als überbelegt betrachtete. Meine Karteikarte ist mehrmals geprüft worden, und es wurde mir zugesichert, man werde nun von der Zuweisung neuer Einschläfer absehen. Man hat aber nicht Wort gehalten. Man hat mich weiter mit abgenutzten Seelen überhäuft, mit vagabundierenden Müdigkeiten, die hinter Schloß und Riegel gehören, mit schuldbeladenen Schläfern, deren sich ein Arzt annehmen sollte. Und wie ich sehe, geht es immer noch weiter. Wie ich sehe, werde ich ein Opfer meiner Gutmütigkeit. Kleiner Finger – ganze Hand, es ist immer wieder dasselbe. Mein Entgegenkommen, dann und wann einer armen müden Seele vorübergehend Unterkunft in mir zu gewähren, wird auf die schnödeste Weise mißbraucht. Längst kenne ich mich in mir selber nicht mehr aus. Ist das meine Müdigkeit oder deine? Ich hätte an der meinen schon genug. Nun summiert es sich in mir, mischt sich, potenziert sich. Und allmählich habe ich die seelische Trennschärfe eingebüßt, die mich unterscheiden läßt, was mein ist oder von anderen stammt. Diese Träume scheußlichster und peinlichster Natur – sind sie mein Eigentum, kommen sie auf mein Konto, habe ich sie zu verantworten? Oder gastieren sie nur in mir, fatale Emanationen meiner Schlafgäste? Es kann doch nicht im Sinne der Behörde sein, mich zu einer Gespensterherberge zu machen. Ich bin doch kaum noch Herr im eigenen Hause. Auch habe ich keine Kontrolle darüber, was die anderen in mich einschleppen, man weiß doch, daß es infektiöse Seelenkrankheiten gibt, von dem bescheideneren, wiewohl recht lästigen Traum – Ungeziefer zu schweigen. Ich werde also einen neuen Protest an das Amt richten und dabei die Gefahr betonen, die darin besteht, daß sich in mir eine Brutstätte schädlicher und gefährlicher Träume entwickeln könnte. Es muß ein Ende haben mit diesen Zuweisungen.“

Ich fühlte in mir ein kleines Sichräkeln und Zurechtrücken und hörte eine verhauchende Stimme: „Vielen Dank, werter Herr, es geht, es. geht wunderschön, so komfortabel hatte ich es noch nie, sehr gute Nacht!“

„Ja, ja“, sagte ich, „schon gut; und erschöpfen Sie sich nicht noch in Worten. Aber der letzte sollen Sie trotzdem sein. Ich bin überbelegt. Ich schreibe noch heute an das Amt.“