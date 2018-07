Es ist viel vom Export nach den USA geredet worden – aber die konstruktiven Vorschläge sind wenig zulänglich und werden nicht wirklich zum Ziel führen. Man kann schon heute sagen, daß es die Dollar-Drive-Büros nicht sein werden, die den Export nach den USA auf die Beine stellen. Die Initiative liegt einzig und allein bei der individuellen unternehmerischen Einzelleistung.

Welche Artikel können in den USA mit Absatzmöglichkeiten rechnen und wie hat ihr Angebot zu erfolgen? Man hat in Deutschland immer wieder darauf hingewiesen, daß nur solche Fertigwaren Absatzchancen haben, die nicht der Konkurrenz der standardisierten amerikanischen Massenerzeugung ausgesetzt sind. Danach kämen nur hochwertige Qualitäts- und Luxusguter in Frage: Spezialistenarbeit mit kleinen Produktionsauflagen, die daher eo ipso eingeführt werden müssen. Dieser Export kann jedoch unsere Dollarlücke nicht schließen. Dazu bedarf es eines breiten Angebots. Uns Deutschen fehlt oft der Mut zur Serienfabrikation. Auch wir haben Kostenvorteile zu bieten, die jedoch nur bei stärkerem Übergang zur Großfabrikation effektiv werden. Wie ist das zu verstehen? Die Serienfabrikation kalkuliert mit großen Umsätzen bei niedrigstem Nutzen. Für den Export nach USA ist dies des Pudels Kern. Das haben schon die Aussteller auf der Deutschen Industrieschau in New York erfahren müssen. Die Masse der amerikanischen Käufer hat nicht den Sinn für hohe Qualitäten; ihr Geschmack ist durch die standardisierte USA-Produktion uniformierter als der des Europäers.

Weiter ist beim Export nach USA zu beachten, daß wir unsere Waren nicht mehr allein auf dem New Yorker Markt anbieten dürfen. Vor und während des Krieges sind mit der Industrie erhebliche Teile der amerikanischen Bevölkerung von den Staaten des Ostens und Mittel Westen in diejenigen des Südens, Südostens und Westens gewandert. Diese Märkte sind entwicklungsfähiges Neuland für den Absatz europäischer Waren. Die USA dürfen also nicht mehr wie früher als einheitlicher Markt angesehen werden; vielmehr haben sich Teilmärkte entwickelt, die jeder für sich bearbeitet werden müssen. Die dortigen Kaufleute sind sich ihrer Rolle als Käufer und ihrer Unabhängigkeit vom New Yorker Jobber bewußt und wünschen eigens angesprochen zu werden. Dabei besteht allerdings die Schwierigkeit, daß man nicht mit erfahrenen Importeuren verhandelt und Bedingungen einräumen muß, die für den amerikanischen Binnenverkehr gelten. Für den deutschen Lieferanten folgt daraus, daß er seine Ware cif amerikanischen Hafen anbieten muß, daß er in amerikanischen Maß- und Gewichtseinheiten offeriert (also in Yards statt in Meter, in Pounds statt in Kilo), daß dem Käufer der Preis der Ware nach Verzollung frei Lagerhaus des Spediteurs genannt werden, muß, daß ihm amerikanische Zahlungsbedingungen eingeräumt werden – üblicherweise 30 Tage nach Ankunft im amerikanischen Hafen – und daß endlich eine regelmäßige, durch nichts unterbrochene Nachlieferung gewährleistet wird. Der binnenländische amerikanische Groß- und Einzelhändler erwartet, daß wir das „Marketing“ in einer Weise betreiben, die seinen Gewohnheiten entspricht. Unter dieser Voraussetzung können deutsche Waren auch dann auf eine Nachfrage rechnen, wenn sie in scharfem Wettbewerb mit der USA-Produktion stehen.

Selbstverständlich kann eine einzelne deutsche Firma alle diese Märkte kaum zufriedenstellend bearbeiten; selbst amerikanische Fabrikanten sind dazu in der Regel nicht in der Lage. Vielmehr ist von vornherein eine gebietliche Beschränkung und schrittweises Vorgehen angemessen, was durch eingehendes Studium der Märkte sorgfältig vorbereitet werden muß. Vor allem ist zu ermitteln, welche Artikel, in welcher Beschaffenheit und Aufmachung dem Geschmack und den Lebensbedingungen der jeweiligen Käuferschichten entsprechen und auf welche Weise sie in den Handel gebracht werden müssen, um Absatz zu finden. Durch solche systematisch vorgenommene Marktuntersuchungen können viele deutsche Waren geschmacklich, preislich und vertriebsmäßig Für die Ausfuhr nach USA reif gemacht werden; die Aufwendungen hierfür, die sich für der Teilmarkt auf etwa 700 bis 1500 DM belaufen werden sich rentieren. Auch die psychologische Einstellung der Amerikaner ist dem Absatz importierter Waren im allgemeinen günstig, so daß mit erfolgreichem Verkauf gerechnet werden kann, wenn die genannten Voraussetzungen gegeben sind.

Das amerikanische Publikum kauft eine Ware, weil sie modisch ist oder weil sie angepriesen wird, wobei die Publikumswünsche durch die Anzeigenteile der großen Tageszeitungen und Magazine stark beeinflußt werden. Amerikanische Einzelhändler verkaufen nur Waren, deren Reklame gesichert ist. Daher ist die „Advertising Campaign“ die Begleitmusik jeder Verkaufstäigkeit. Groß- und Einzelhandel erwarten, daß die Kosten hierfür der Lieferant trägt. Auf diese Mentalität muß sich der deutsche Exporteur einstellen. Zu solcher Reklame sind nicht nur große Firmen imstande. Der kleine und mittelgroße Betrieb hat dieselben Chancen wie die gleichartigen amerikanischen Unternehmungen, die sich in ihren Aufwendungen für Werbung gleichfalls nach der Decke strecken müssen. Sie konzentrieren in diesen Fällen ihre Anzeigenwerbung auf die lokale Presse und den örtlichen Handel ausgewählter Einzelgebiete, deren Aufnahmefähigkeit vorher erkundet wurde. Auf die Mitwirkung eines örtlichen „Advertisingagent“ kann dabei allerdings nicht verzichtet werden; auch das gehört zu den Standardpraktiken des amerikanischen Marketing. Diese Erfahrung haben praktisch alle ausländischen Firmen, die schließlich einen großen Absatz durchsetzen konnten, machen müssen.

Ist es soweit, daß die Käufer nach der angepriesenen Ware in den Geschäften fragen, so muß in der letzten Runde der Verkaufsbemühungen der Verkäufer oder die Verkäuferin die Ware darbieten können. Hierfür haben die Amerikaner wiederum eine besonders standardisierte Praxis entwickelt, indem sie auf der äußeren Umhüllung alles, was sie über die Ware Gute„ zu sagen haben, in auffallender Weise aufdrucken.

Man hätte besser daran getan, unsere Hersteller und Exporteure bei der Vorfinanzierung dieser für sie neuartigen Geschäftsform zu unterstützen, als mit großem finanziellen Aufwand Dollar-Drive-Büros aufzumachen. Ähnliche Einrichtungen in anderen europäischen Staaten arbeiten dort schon im dritten Jahr, ohne aber besondere Erfolge verzeichnen zu können.

C. Kapferer