I. Kinder, denen die Sonne versank – Wer hilft den Nachkriegsopfern?

Von Jan Molitor

Es sind nun fünf Jahre vergangen, seit Anno 1945 der Leidenszug der Ostflüchtlinge sich zum Westen bewegte, darunter Frauen und Kinder als die ausgedehnteste und erschütterndste Kolonne, und noch immer dauert die Wanderung der Vertriebenen an; auch unter den ausgewiesenen Deutschen der neupolnischen Gebiete, die unlängst im Westen eintrafen, stellten Frauen und Kinder den größten Anteil. Was diese neuerliche Umsiedlung betrifft, so weiß man heute noch nicht, wie viele „Umsiedler“ in Sammeltransporten unterwegs zum Westen sind, noch, wie viele Platz im Westen finden werden. Es werden jedoch in jedem Falle mehr Frauen als Männer, mehr Kinder als Frauen sein. Unter den Kindern aber sind heute wie damals Waisen, und sie sind die Ärmsten von allen. Dies – und nicht so sehr das halbe Dezennium nach der ersten Flucht – ist der Anlaß, der uns fragen läßt, was aus jenen Kindern geworden sein mag, die ohne Eltern, ohne Verwandte, vor fünf Jahren im Westen eintrafen. Tausende kamen und hatten nichts als ein paar Tuchfetzen am Leibe, Hunderte hatten nicht einmal einen Namen...

Unlängst, am ersten Frühlingssonntag, wurde er konfirmiert. Er trug einen dunkelblauen Anzug, eine blaue Mütze, ein Gesangbuch mit Goldschnitt. Dies alles hatte er von einem Bauern geschenkt bekommen, dem er das Vieh gehütet hatte. Jetzt stand er aufrecht da, als sollte er für ein Familienalbum photographiert werden. Die Glocken der Dorfkirche läuteten... Es war nicht nur der fromme Tag. Es war zugleich der große Tag im bürgerlichen Leben. Ende der Volksschulzeit; Berufspläne; frühmorgens, als er sich unter der Pumpe wusch, hatte ihn jemand, der nach dem Wege fragte, mit „Sie“ angeredet, wie ihm dies schon einige Male begegnet war. Er war jetzt kein Kind mehr. Und es schien, als käme ihm dies am Konfirmationstag zum ersten Male zu Bewußtsein.

Dennoch hatte der Konfirmationstag auch seine negativen Seiten: Der Staat Schleswig-Holstein, der dem privaten Kinderheim, in dem der Junge untergebracht war, täglich zweiundeinehalbe Mark bezahlte, würde demnächst diese Zahlung einstellen. Der Junge, der seit fünf Jahren heimatlos war, hatte immerhin eine Unterkunft gehabt: die würde er wohl bald verlieren. Er war bisher beschäftigt gewesen, indem er im Klassenzimmer gesessen, häusliche Schularbeiten gemacht und dem Bauern das Vieh gehütet hatte. Er hatte sich auf den Konfirmationstag wie auf ein Ziel gefreut; jetzt aber genoß er den Tag nur halb, weil er fühlte, daß gleich hinter dem Ziel eine neue Startmarkierung auftauchen werde. Für diesen Start aber hatte er keine Chance. Denn wie eine Pflegerin, im Heim erklärt hatte, fehlte es in Westdeutschland überall an Lehrstellen, in Schleswig-Holstein schon ganz und gar. Dennoch war er aus eigenen Stücken in die Nachbardörfer gewandert, hatte beim Tischler, beim Maurer, beim Bäcker gefragt, ob sie zu Ostern einen Lehrling gebrauchen könnten. Dann hatte es stets zögernd geheißen: „Wo kommst du her?“ Und schließlich hatten sie abgewinkt.

Er kam aus Ostpreußen, aus der Gegend um Wormdit, wo sie einen Bauernhof gehabt hatten. Der Vater war als Soldat verschollen; der Junge erinnerte sich nur undeutlich an ihn als an etwas Mächtiges und Gutes, eine Sagengestalt. Und dann war jener Winter gekommen ...

Die Mutter hatte zwei Pferde vor den Wagen gespannt; über die Zeltplane hatte sie noch Teppiche ausgebreitet. Darunter hatten sie gesessen, seine Mutter, seine zweijährige Schwester und er selbst. Sie waren im großen Treck über das Eis des Frischen Haffs gefahren, schon zwei Tage lang. Als die Zweijährige im Fieber gelegen, hatte die Mutter ihm, dem damals Neunjährigen, die Zügel in die Hand gegeben. Den Pferden reichte der Matsch, den die Räder durchmahlten, manchmal bis an die Bäuche, sie legten sich einfach hin auf die mit Schneewasser bedeckte Eisfläche; dann ließ die Mutter das fiebernde Kind aus ihren Armen, sprang vom Wagen, peitschte die Pferde hoch. Einmal packte der Eissturm die Plane, fegte sie hinweg, und dann kam der Tag: da sank der Wagen ein, und die Pferde, zum Skelett abgemagert, standen nicht mehr aus dem Eiswasser auf und wollten sterben. Der Wagen brach bis zur Deichsel ein. Die Mutter hielt das fiebernde Kind in den Armen, und sicher war sie so todesmüde wie die Pferde. In der Nacht fror das Wasser über der Eisdecke der Ostsee von neuem. Die Pferde waren tot, der Wagen stak fest. Sie waren ohnedies aus der Kolonne der endlosen Trecks zu weit nach rechts abgedrängt worden. Da befahl die Mutter dem Jungen, er solle Hilfe holen, und blieb im Wagen zurück, das Kind auf den Armen. Der Junge watete durch knietiefes Eiswasser. Er hatte vor Augen stets den Flüchtlingszug, der – in einiger Entfernung – auf matschiger Bahn, näher dem Lande zu, sich daherbewegte, westwärts, immer westwärts. Schließlich erreichte er den großen Treck und lief weinend, um Hilfe bettelnd, neben den fremden Fahrzeugen her. Als einer der Treck-Leute einlenkte – Stunden waren schon vergangen –, fanden sie den Wagen der Mutter nicht mehr. Es war nun Mittag. Das Wasser stand hoch über dem Eis der Ostsee. Pfeifender Wind, doch die Sonne schien. Der fremde Mann, der einen hochrädrigen, leichten Wagen fuhr, trieb seine Pferde kreuz und quer. Sie fanden nichts und kehrten zum Treck zurück. In diesem Augenblick, von dem der Junge mit feuchten Augen erzählt, war ihm, der Monate später in einem westdeutschen Krankenhaus eingeliefert wurde, die Sonne versunken –