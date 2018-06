Barrikadenkämpfe in Apulien, die rote Flagge über dem Markusplatz, Bauernrevoke in Kalabrien, und jetzt auch am Po, zwölfstündiger Generalstreik, Bombenanschläge und blutige Zwischenfälle in Rom –: Wer die tägliche Skala der Nachrichten aus Italien überfliegt, hätte allen Grund überzeugt zu sein, daß die dortige Lage seit ein paar Wochen den Verhältnissen in einer mittelamerikanischen Republik ähnele.