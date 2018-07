Die Friedfertigkeit der letzten europäischen Monarchen hat uns vergessen lassen, wie gefährlich ein König zuweilen sein kann – ein König im Exil mehr noch als ein König daheim. Dies lehrt uns jedenfalls Leopold III., König der Belgier, der sich an seine Krone klammert, als bedeute sie ihm das Leben, und der es darüber in seinem Lande zum offenen Aufruhr kommen läßt. Wer hätte gedacht, daß in einer Zeit, die um den Bestand der abendländischen Kultur, ja um die Existenz Europas bangt, acht Millionen Belgier sich über die Person ihres Monarchen in einen Fanatismus hineinzusteigern vermögen, der sie alles andere vergessen läßt.

So geschieht es jedoch dieser Tage in Belgien. Was ein subtiles Problem für die Weisesten des Landes sein mußte, das sie nur in der ernsten Stille von Staatsgemächern behutsam abwägend einer Lösung hätten zuführen können, wird auf die Straße geworfen, die sich nun auf ihre Weise der Frage bemächtigt hat. Unter Schlachtrufen für oder wider den König kämpft in Belgien jeder gegen jeden für seine höchstpersönlichen Ziele: Antiklerikale Studenten verbrennen als Priester angezogene Puppen, die Sozialisten holen die Arbeiter aus den Betrieben, um die Unternehmer zu einer Meinungsänderung zu zwingen, wallonische Separatisten halten ihre Stunde für gekommen. Fiebernd setzt das Land seine europäische Geltung aufs Spiel.

Es scheint, als wolle der König in seinem Exil am Genfer See das alles nicht sehen. Er denkt nicht an sein Volk – er denkt an sich, an sein gutes Recht, an seine gekränkte Ehre Er mag das Gefühl haben, die Abdankung sei gleichbedeutend mit einem Eingeständnis der Schuld die man ihm vorwirft. Darum dankt er nicht ab, und darum hat er sich wohl auch auf dieses höchst unkönigliche Experiment einer Volksabstimmung über seine Rückkehr eingelassen. Als könnte man die Frage: König oder nicht? arithmetisch lösen!

Die Parteiführer in Belgien hat der Königstaumel in einer Weise erfaßt, die ihr nüchternes Rechnen mit politischen Realitäten anscheinend beeinträchtigt. Die Christliche Volkspartei treibt ihre Loyalität gegenüber dem König so weit, daß sie die Dynastie oder gar die belgische Monarchie aufs Spiel setzt. Und Henri Spaak, Führer der Sozialisten und einer der bedeutendsten Staatsmänner Europas, verkündet in seinem antileopoldinischen Eifer Thesen, wie man sie sonst nur von sehr viel weiter links zu hören pflegt. Er sagt, der Generalstreik gehöre zu den legalen Mitteln der Minderheit, ihren Willen gegen die Mehrheit durchzusetzen und die Gesetze zu ändern, und er schreibt dem König, die Sozialisten würden nicht zögern, danach zu handeln.

Am gefährlichsten für das Land aber ist der in der Volksabstimmung wieder aufgebrochene Streit zwischen Flamen und Wallonen, die bisher nur durch das gemeinsame Königshaus zusammengehalten worden sind. Diese prekäre Situation ist es ja auch, die in Belgien die Sozialisten zu Monarchisten macht: Eine belgische Republik würde sich unverzüglich in ihre beiden Bestandteile auflösen. Schon spricht man in Wallonien davon, man wolle ein eigenes Parlament einberufen, weil man einen „König der Flamen“ ablehnt, und André Renard. Generalsekretär der Belgischen Arbeiterföderation, ruft Tausenden von Demonstranten zu: „Soll die Einheit Belgiens doch zum Teufel gehen, Wallonien kann auch ohne sie leben.“

Die Streiks und zügellosen Unruhen der letzten Woche in Brüssel und in den wallonischen Landesteilen haben sich inzwischen äußerlich beruhigt. Aber die innerpolitische Lage bleibt weiter ungeklärt. Nach dem Rücktritt der Regierung sind drei Versuche zur Bildung von Koalitionskabinetten ebenso gescheitert wie die Beratungen des belgischen Staatsrates, des „Kollegiums der Weisen“, das letztmalig im Herbst 1914 zusammentrat, um das deutsche Ultimatum zu besprechen. Jetzt hat Prinzregent Charles den liberalen Verteidigungsminister Albert Deveze, mit der Regierungsbildung beauftragt. Devèze will eine Koalition aus Christlicher Volkspartei, Liberalen und Sozialisten auf der Basis einer „nationalen Lösung“ bilden. Sein Plan ist es, den König unter der Bedingung nach Belgien zurückzurufen, daß er anschließend zugunsten des Prinzen Baudouin abdankt. Bringt Devéze seine Regierung unter dieser Formel nicht zustande, dann wird er den Prinzregenten ersuchen, das Parlament aufzulösen. – Und damit kann dann 40 Tage später das ganze schmerzliche Drama von neuem beginnen. C. Dohlen