Essen, im März

Durch die mutige Initiative der Essener Oper ist zum ersten Male nach dem Kriege wieder ein Werk von Ernst Krenek auf der deutschen Musikbühne erschienen: Karl V. Über das gegenwärtige Entwicklungsstadium des Komponisten, der im August fünfzig Jahre alt wird und vor seinem erzwungenen Verstummen eine der starken Begabungen der deutschen Opernbühne zu sein schien, sagt das Werk, das schon vor Jahren geschrieben ist, allerdings nichts aus. Krenek lebt seit 1937 in Amerika, ist Hochschulprofessor in Chikago und arbeitet augenblicklich in Los Angeles an einer Fernsehoper. Für den deutschen Opernbesucher füllt das Stück eine Lücke zwischen dem gegenwärtigen Schaffen Kreneks und seinen in Deutschland während der zwanziger Jahre aufgeführten sieben ersten Bühnenwerken, von denen „Jonny spielt auf“ einen breiteren Erfolg hatte.

Karl V. ist weder seiner Absicht nach noch in seinen Mitteln „Oper“. Er gehört zur Kategorie des „musikalischen Theaters“, vewendet im Libretto epische Bestandteile, in der Darstellung Projektion und Film und in der Musik die Zwölftontechnik Schönbergs. Der Schwerpunkt liegt auf dem vom Komponisten selbst verfaßten, quellenkundlich sorgfältig unterbauten, gedanklich und sprachlich hochqualifizierten Text. Am Ende seines Lebens, bar der Kaiserwürde, legt Karl unter dem Eindruck des zürnenden Gottes auf Tizians „Jüngstem Gericht“ vor einem jungen Mönch die Beichte ab. Um den Zerfall des Reiches als unverschuldetes Schicksal zu rechtfertigen, hebt der Monarch die entscheidenden Ereignisse und Personen seines privaten und Herrscherlebens herauf in die Erinnerung. Hinter seinem Rücken werden diese Szenen auf der Bühne dargestellt. Quintessenz der historischen Revue ist die Einsicht, daß die reichssprengenden Kräfte übermächtig und anscheinend gottgewollt waren. „Der Weise läßt die Gewalt den Weg gehen und greift nicht ein. Das ist der Sinn der Herrschaft. Vermutlich schwebte Krenek hier „ein Symbol des Kampfes zwischen der Idee des christlichen Weltreichs und der des nationalistischen Provinzialismus vor, der Deutschland zu überwältigen schien“. Dieser Anruf konnte nicht gehört werden, weder im damaligen Österreich als der Restposition der alten, christlichen Reichsidee, noch in dem neuen, auf Nationalismus gegründeten Großdeutschen Reich.

Als Bühnenwerk wie als musikalische Leistung ist das Werk eher eine Reminiszenz als ein Impuls. Die Musik folgt mit der farbig expressiven Wendigkeit, die ihr das harmonische Prinzip vergibt, dem Text. Auf die Dauer belastet sie jedoch das fesselnde Libretto durch ein Übergewicht rentierender Deklamation. Mit Hilfe des vielfältig verwendeten Chores kommt es in Abständen auch zu größeren musikalischen Ballungen. Doch wird das Ganze nicht transparent. Es bleibt ein ermüdend ausgesponnener Lebensbericht, dessen, dialektische Substanz aber nicht den Rang eines künstlerischen Symbols erreicht.

Rühmenswert ist dagegen die Bewältigung des voluminösen Aufgebots an Technik und Personal durch die Miniaturbühne der Essener Oper. Der Regisseur Hans Hartleb und der ebenso findige wie geschmackvolle Bühnenbildner Paul Haferung haben eine spielend funktionierende Filmoper inszeniert. Dreiunddreißig namentlich aufgeführte Rollen, Chöre auf und hinter der Szene und im Orchesterraum, singende und sprechende „Stimmen“ – das alles funktionierte wie am Schnürchen. Daß eine Behelfsbühne derartigen Aufgaben so eindrucksvoll gerecht wurde, ist ein Ruhmesblatt Essens. Gustav König zeichnete sich als musikalischer Sachwalter nicht weniger aus. Das Ergebnis war eine Gesamtleistung, die in der Premiere ihren verdienten Beifall fand.

Johannes Jacobi