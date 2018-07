Die Frage: darf man Wagner spielen? schien einige Jahre aktuell. Sie ist heute überflüssig; der Autor des „Tristan“ wird nicht mehr für einen Inspirator braunen Unwesens gehalten. Den Opernbühnen ist nun eine andere Frage gestellt: Wie soll man Wagner spielen? Ihre Losung hängt davon ab, ob man Wagners Werke nur dem Renommee zuliebe auf den Spielplan setzt oder deshalb, weil man von ihnen tragische Erschütterung erwartet, sie also aus der Konvention erlösen und dem lebendigen Theater zurückgewinnen will. Die „Tannhäuser“-Neuinszenierung der Hamburger Staatsoper deutete mehr auf das erste, das unbilligere der beiden Motive hin. Günther Rennen, der Intendant, exzelliert sonst gern in Regiewagnissen. Den Tannhäuser überließ er aber einem Gast aus Freiburg (Hartmut Boebel), der sich auf der breiten, flachen Bühne mit unnötig gehorsamen, naturalistischen und unproportionierten Dekorationen (von Alfred Siercke) zu plagen hatte und weder den Aufstand der Wartburg-Philister wider die geniale Ausnahme Tannhäuser beklemmend zu machen verstand noch verhindern konnte, daß die Personen des dritten Aktes wie Urweltriesen in eine minutiös gepinselte Thüringer Landschaft ragten. Das theatralisch Große und das legendär Intime – beides mißriet im Optischen, und da das Drama keine Pole hatte, verlor es die Spannung und wurde Oper – Als Choreographin des Bacchanals war Dore Hoyer plakatiert worden. Aber man hatte ihrer starken Erfindungskraft nicht die Chance der Pariser Fassung gegeben, sondern hielt sich brav und gedankenlos an die geläufigere Dresdener Vorform der Venusberg-Szene.

Solche laschen Unternehmungen sind auch dann wesenlos, wenn das Orchestrale (Arthur Grüber) und das Gesangliche (Helmuth Melchert, Martha Mödl, Siegmund Roth) sich vor hohen Ansprüchen behaupten können. Konzert in Kostümen ist noch nicht musikalisches Theater. Wer Wagner für vieux jeu hält, sollte seine Partituren verstauben lassen. Wer vom Bestand seiner Produktion überzeugt ist, müßte dafür sorgen, daß sie nicht in den Opportunismus des Wagnerianertums zurücksinkt. Christian E. Lewalter