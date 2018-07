Als am 15. August 1947 das Kaiserreich Indien in einen Hindu- und einen Moslemstaat geteilt wurde, verblieben in der neugegründeten Indischen Union mehr Mohammedaner, als Franzosen in Frankreich leben (über 40 Millionen), und in Pakistan mehr Hindus, als es Norweger und Schweden in Skandinavien gibt (11 Millionen).