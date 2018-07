Eines Abends geht Tito inkognito ins Kino. Er sieht die Wochenschau, in der seine mächtige Figur in weißer Sommeruniform auftritt, und freut sich voll Rührung über den stürmischen und begeisterten Applaus dies Kinopublikums, den seine Bilder hervorrufen. Auf einmal stößt ihn sein Nachbar grob in die Seite:

„Was applaudierst du nicht, du Idiot! Glaubst du, wir wenden uns alle einsperren lassen deinetwegen?!“