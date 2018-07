Spätgotisches Blattornament wie in den Druckstoffen der Präraffaeliten, ein wenig Botticelli mit einem Schuß Sentimentalität, etwas Rokoko wie in den französischen Möbeln des Salon Bing, viel Romantik in Form und Motiv und sehr viel Japanisches wie in den Linienschwingen bei van de Velde, in den Illustrationen Beardsleys, in den Plakaten von Toulouse-Lautrec oder in Keramiken von Delaherche: das sind die Kennzeichen der Kunst um 1900.