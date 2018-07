Was Außenminister Schuman am Vorabend der Londoner Konferenz im Uhrensaal des Quai d’Orsay den versammelten Pressevertretern, als Plan seines Kabinetts vortrug, war in einer Weise kühn und modern, wie man es den Franzosen, von denen es nach dem Kriege hieß, daß sie alle Entschlüsse immer zu spät faßten, eigentlich nicht zugetraut hätte.