Zu diesem Tage nur von dem künstlerischen Lebenswerk Thomas Manns zu sprechen, hieße einen Jubiläumsbyzantinismus betreiben, der einer widerspruchsreichen vieldeutigen, von Gebrechlichkeiten und Unzulänglichkeiten nicht freien, aber durch mancherlei Umstände – und darunter nicht zum mindesten auch durch eben diese Widersprüche – für das deutsche Schicksal bezeichnenden Gestalt wenig angemessen wäre,

Unsicher und zerrissen in ihrem inneren Verhältnis zu dem Verfasser der „Buddenbrooks“, des „Zauberbergs“, des Romans von „Joseph und seinen Brüdern“ und des „Doktor Faustus“ sind viele, denen diese Bücher geistiger Besitz wurden, die aber durch das politische Auftreten Thomas Manns immer wieder an ihm irre werden.

Ein Künstler, ein Erzähler von seinem Rang und! Ruf‚ meinen sie, hätte besser getan, sich nicht mit der wandelbaren und verdächtigen Vordergrundswelt des Politischen einzulassen, sondern stll und hoch über dem Tage mit seinem dichterischen Pfunde zu wuchern.

Dieser Einwand ist ernstlich zu erwägen. Denn wir wollte verkennen, daß Thomas Mann die Reinheit seines Ruhms mannigfach getrübt hat, indem er, vom Elfenbeinturm des Künstlers in des Flachland der Begebenheiten heruntersteigend, da Wort nahm – ganz diesseits der Gleichnisse, wie man eben spricht, wenn man seine Meinung äußert, kultiviert und mit erlesenen Wendungen natürlich aber doch geheimnislos, undichterisch und, vor allem, ohne die Ironie, die allen erzählerischen Aussagen eigen ist? Wer sich in die Arena begibt, wird staubig. Im Elfenbeinturm, an den Marmorfliesen, bleiben die Schuhe blank.

Nun sind aber unsere Jahrzehnte wenig dazu angetan, die Elfenbeintürme vom Lärm des Flachlandes abzuschließen. Das Wort von der litterature engagée bezeichnet keine Forderung, sondern einen Zustand: die Künstler können sich nicht mehr absondern vom Streit des Marktes, lud man sagt ihnen auch, sie dürften es nicht mehr. L’art pour l’art ist ganz aus der Mode.

Das ist eine kuriose, tragische Situation des ruhmreichen Künstlers in diesen Tagen: es hilft ihn nichts, ob er schweige oder rede. Schweigt er, so läßt er die Ratlosen im Stich und hüllt sich in den Königsrock seines Werkes. Redet er, so wagt er die falsche Aussage und setzt sein Ansehen aufs Spiel. Ja, hätte er politisches Genie, jenen sechsten Sinn für das morgen Nötige, der den bedeutenden Staatsmann ausmacht, dann wäre er aus diesem Dilemma heraus. Aber dann wäre er eben wohl Staatsmann geworden und nicht Erzähler.

Es unterscheidet Thomas Mann von vielen anderen, die in derselben Verdammnis sind, daß er weiß, wie nackt er sich den Spießruten der Erzürnten aussetzt. „Zum Politischen geweckt war mein Gewissen seit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges“, hat er rückblickend gesagt (1948, in dem Vorwort zur amerikanischen Ausgabe des Joseph-Romans). Die schnelle Folge von politischen Aufsätzen und Broschüren im Herbst 1914 bezeugt es, und für die im Umfang fast monströsen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ (eines bis dahin Unpolitischen) arbeitete sich der Dichter der „Buddenbrooks“ und der „Königlichen Hoheit“, der distanzierte Beobachter menschlicher Besonderheiten, durch den ungeheuren Stoff der europäischen Geistesgeschichte hindurch, in der Hoffnung? bis an den Sinn, den überpolitischen Sinn, des Völkerkampfes vorzudringen. Nicht die mindeste Legitimation konnte er dafür vorweisen. Er war weder Historiker von Fach noch Philosoph nach System, und auch die Publizistik war ihm gänzlich ungewohnt. Er war einfach einer, dem es an die Nieren ging, nicht zu erkennen, was ein solches Erdbeben zu bedeuten hatte,