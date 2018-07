Im Märzbericht der Bank deutscher Länder hieß es, daß die Notenbank wohl Kredite zur Verfügung stellen, diese aber niemanden aufdrängen könne. Man machte sich daraufhin Gedanken, wie denn nun die Voraussetzungen zur Abnahme des Notenbank-Kredits zu schaffen seien. Hardy & Co., das Frankfurter Bankhaus, fand in seinem April-Mitteilungsblatt, daß eine Erweiterung der Kreditmöglichkeiten wohl allgemein zu begrüßen wäre – aber nur unter Verbreiterung der Geschäftsbanken-Liquidität. Also: Umwandlung etwa im Kontokorent laufender eingefrorener, verbauter oder fehldisponierter kurzfristiger Kredite in mittel- und langfristige Papiere, für die die Notenbank, mangels eines voll funktionsfähigen Kapitalmarkts, Refinanzierungszusagen eben müsse. Und diese im Portefeuille der Zentralbank befindlichen Papiere könnten dann, richtig (marktnahe somit) ausgestattet, den Beginn einer Offenmarktpolitik bedeuten. So bekäme die Bank deutscher Länder neben den von ihr bisher geübten Methoden der Diskont-, Lombard-, Vorfinanzierungs- und Restriktionspolitik ein weiteres monetäres Führungsmittel in die Hand. Man müsse nur wollen, die Zeit sei reif.

Und die Notenbank, will scheint es. Jedenfalls ist in ihrem letzten, dem April-Bericht zu lesen, eine „Gefahr“ für die Banken stelle die teilweise Illiquidisierung ihrer Kredite nicht dar. Zum überwiegenden Teil seien die „eingefrorenen“ Kredite durchaus „gesund“, wenn eben auch nicht kurzfristig liquidierbar... Gleichwohl wäre es wünschenswert, wenn, im Interesse der Liquidität, die „Bereinigung“ der Bankbilanzen von gewissen Krediten noch durch besondere Maßnahmen, wie etwa eine teilweise Umschuldung der illiquide gewordenen Kurzkredite, gefördert würde.

Was will die Notenbank damit sagen? Sie möchte zumindest gern ein zweites Arbeitsbeschaffungsprogramm im Sinne einer „gebundenen Zusage von Geld“ vermeiden Denn auf diesem Wege kann Harmonie im Bankenapparat ja nicht aufkommen. Ihr Weg zur Harmonie könnte ungefähr so aussehen eine Firma, Meyer & Schulz beispielsweise, habe kurzfristigen Kredit langfristig verwandt, sei es verbaut – teilweise, sei es in schlecht verkäuflichem Warenlager angelegt – teilweise, sei es in Abnehmerkredit gebunden. Betriebsmittelkredite sind knapp; der Zahlungseingang und somit der Zahlungsausgang ist schleppend. Das relativ normale Geschäft von heute muß den Kredit von gestern mit 12 v. H durchziehen und amortisieren. Die Geschäftsbanken, umgekehrt, sind wenig liquide, aus vielen Gründen, nicht zuletzt infolge dieser eingefrorenen Kredite, denn an Zurückzahlung von Seiten Meyer & Schulz ist kaum zu denken. Nun soll umgeschuldet werden das hieße, die Geschäftsbank übernähme in Höhe des „Eisblocks“ Obligationen. Diese an dem unergiebigen Kapitalmarkt unterzubringen, ist schlechthin Utopie. Eine liquidere Bank, vielleicht die Notenbank selbst als Liquiditätsquelle, müßte sie abkaufen, also: Fluß von Zentralbankgeld zu den Geschäftsbanken. Deren Liquidität verbessert sich; sie werden kreditfreudiger und stehen entlasteten Schuldnern gegenüber. Banken, Produzenten und Händler werden beweglicher. Aber! reicht das aus? Wie steht es mit der Nachfrage? Mehr Einkommen werden so ad hoc nicht geschaffen. Initialzündung ist demnach nicht zu erwarten –, aber Harmonie insoweit, als die gegenseitigen Verschuldungen abgedeckt, die Zahlungsmodalitäten (man spricht bereits von der Krise der Zahlungsmoral) besser werden; woraus unschwer Belebung zu folgern ist.

Doch was fängt die Notenbank mit den gegen Zentralbankgeld eingetauschten Papieren an? Zentralbankgeld im Wortverstande gibt es nicht; denn wer wollte die Papiere wieder ankaufen? Vielleicht liegt aber hier, nach Liquiditätsverbesserung mit darin liegenden Aufschwungtendenzen und daraus zu folgernder höherer Sparquote, der Beginn eines Beginns für höherer marktpolitik. Frage: in welcher Größenordnung soll der Ankauf von Obligationen vor sich gehen? Das Objekt wird immerhin auf knappe zwei Milliarden D-Mark beziffert, und das ist gewiß kein Pappenstiel. Bernd Weinstein