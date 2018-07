Von W. Fredericia

In diesem Frühjahr wurde in Hamburg eine Eisrevue vorgeführt, die vorher jahrelang im Londoner Stoll-Theater gelaufen und in New York wie in den meisten westeuropäischen Hauptstädten zu sehen war. Die Revue war so beschwingt und graziös, wie das nur auf dem Eise möglich ist. Die Stars, unter ihnen die englischen Paarlaufmeister Stewart und Hamilton, der kanadische Meister Sawers, der australische Meister Goddard, und die Girls, die hier „Eisprinzessinnen“ hießen, waren, wie das Programm sagte, „Künstler und Sportler aus allen Ländern der Erde“. Sie alle haben einmal als Sportler angefangen und sind schließlich Professionals dieser besonderen, scharmanten Art geworden, und niemand wird es ihnen übelnehmen. Das „Profi“-Problem, das vor zwanzig Jahren gelodert, geraucht und zum Himmel gestunken hatte, schwelt nur mehr im Hintergründe. Zur Hitlerzeit hatte man versucht, es rein negativ, durch Verbot, zu lösen, so daß damals jeder disqualifiziert wurde, der aus dem Sport einen Beruf machte, mit Ausnahme der Beamten der Sportbürokratie, die nun die einzigen Profis waren. Das hörte nach dem Kriege wieder auf, und jetzt sind die Stars des wichtigsten, weil populärsten Sports, des Fußballs, wieder Profis, ebenso wie die vieler anderer Sportarten.

Die Sportfreunde werden zum Profiproblem, also zu der Frage, ob es im Wesen des Sportes liege, daß kein Gelderwerb daraus gemacht werden darf, ihr Für und Wider haben. Ohne sich daran zu kehren, hat die Entwicklung im Sport, von der erwähnten gewaltsamen Unterbrechung abgesehen, eine ganz eindeutige Richtung genommen. Seit Jahrzehnten wächst die Bedeutung der Profis im Sport ständig. Und da dies schwerlich in der Natur des Sportes liegt, muß es offenbar in der Natur der menschlichen Gesellschaft liegen. Ist dies so, dann ist also das Profiwesen die Erscheinungsart, in der ein allgemeiner gesellschaftlicher Vorgang auf dem Spezialgebiet des Sportes eine besonders deutliche Form angenommen hat. Es ist nicht sehr schwer, die Parallelen auf anderen Gebieten zu finden. Man muß sich nur klarmachen, was der Profi ist. Er ist ein hochentwickelter Fachmann, der seine ganze Energie, in der Ausbildung wie im Training, ja, der seine ganze Persönlichkeit einer verhältnismäßig sehr engbegrenzten Aufgabe widmet, die er sodann meisterhaft zu lösen versteht. Natürlich wird er, der Einseitigkeit von Ausbildung. Training und Interessen zufolge, für die Lösung anderer Aufgaben meist nicht sehr geeignet sein. Und er wird caher, ganz abgesehen davon, ob ihm die Intensität des Trainings Zeit zu einem anderen Beruf ließe, darin nur mit sehr bescheidenen ideellen und finanziellen Erfolgen rechnen können, die zu seinem Startum als Fachmann in gar keinem Verhältnis stünden. Wenn man genau hinsieht, unterscheidet er sich in keiner Weise vom Fachmann, der sich auf eine andere Aufgabe konzentriert. Indessen ist es ganz offenkundig, daß in dem Prozeß einer durch die ganze Geschichte gehenden Verfeinerung der Arbeitsteilung das Wesen – oder Unwesen – des Fachmanns immer mehr wichtiges Merkmal der gesellschaftlichen Situation geworden ist. Die Ausbildung wird immer einseitiger auf einen immer engeren Sektor gerichtet, der dafür ganz besonders präzis beherrscht werden muß. Längst ist die Zeit vorbei, da die Universitäten durch Zwang zum Theologie-(Philosophie-) Studium ihre Schüler, wenngleich sie Arzt, Jurist oder was immer werden wollten, zu einer umfassenden Bildung nötigten und von Enseitigkeit abhielten. Heute soll niemand Zeit mit der Erwerbung „unnützen“ Wissens verlieren, damit er um so mehr Details sich auf einem ganz kleinen Sach- und Fachgebiet aneignen kann. Der hochdifferenzierten Arbeitsteilung entspricht zum Shluß der hochdifferenzierte Fachmann. Das ist eine Entwicklung, die gewiß immer feststellbar war, aber in den letzten hundert Jahren der Technisierung in einer steilen Kurve aufwärts geht.

Ein Fachmann, das ist schon angedeutet worden, steht natürlich nach einem Einkommen, das seinem fachmännischem Können angemessen ist. In neunundneunzig von hundert Fällen wird er es nur auf dem Gebiet verdienen können, das sein Fach ist. Daher ist es auch eine bedeutende Brutalität, ihn davon fernzuhalten. Er kann, als Fachmann der er ist, in einem anderen Beruf nicht ein annähernd angemessenes Einkommen erlangen. So haben wir heute unbesoldete Assistenzärzte als Reklamegänger und umgeschulte Generale als Kasinoportiers. Es ist also auch nicht am Platz, dem Sportsmann, der alle seine Kräfte seinem Sport widmet, zuzumuten, daß er die Menge um Gottes Lohn begeistert, gleichzeitig aber von irgendeinem untergeordneten Beruf lebt, um der Verfemung und Disqualifizierung zu entgehen. Da die Rolle des Fachmanns in der Gesellschaft größer und wichtiger wird, hat es keinen Zweck, sich dem Profiwesen zu widersetzen. Gründe sozialer Art sind von einer viel höheren Ordnung als Gründe sportlich-sachlicher Art.

Inzwischen ist in den wichtigsten Sport, den Fußball, auch bei uns der Toto eingedrungen, der bislang nur beim Pferdesport üblich war, wo man auch immer schon nicht wußte wer Profi war, der Mann auf dem Pferd oder der Mann an der Wettkasse. Jetzt wetten in jeder Woche Millionen von Menschen im Fußballtoto. Sie bilden sich durch Lektüre zahlloser Sportblätter zu einer Art von „dilettantischen Fachleuten“ aus und träumen übers Wochenende vom Gewinnen. Sind sie nicht auch eine Art von Profis, sagen wir would-be-professionals?