In zwei Betrachtungen will die „Zeit“ die beiden Hauptformen der Rückerstattungen, die jetzt so brennende Bedeutung erlangt haben, behandeln: die völkerrechtliche Restitution an auswärtige Staaten oder an einzelne Ansprucherhebende im Auslande, sodann die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts gegenüber den davon Betroffenen.