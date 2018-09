In der Berichterstattung über die Londoner Konferenz ist den Regisseuren ein Fehler unterlaufen. Weder in den Tageskommuniques noch in dem offiziellen Schlußbericht war erwähnt worden, daß „die großen Drei“ sich auch Über jene Länder der Truman Doctrine unterhalten haben, die nicht zu den Partnern des Atlantik-Paktes gehören. Wahrscheinlich haben besorgte Interessenten später auf diese Tatsache hingewiesen, jedenfalls haben Mr. Acheson kurz vor seiner Abreise auf der Britannic in Liverpool und Earnest Bevin – noch ehe er sich abermals zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begab –, zwei getrennte Kommuniqués veröffentlicht, in denen jeder die Versicherung abgab, daß die Regierung seines Landes an der Sicherheit Griechenlands, der Türkei und Irans ein lebenswichtiges Interesse habe und fest entschlossen sei, diese Länder weiterhin zu unterstützen und ihre territoriale Unversehrtheit zu sichern.

Damit ist der in dieser Deutlichkeit noch nie bekanntgegebene Einschluß Irans in die Länder der Truman Doctrine unter Zustimmung Englands offiziell vollzogen worden. Die gleichzeitige ausdrückliche Erwähnung der Länder Südost-Asiens spricht, dafür, daß das State Department entschlossen ist, die Truman Doctrine auch auf den gesamten südost-asiatischen Raum auszudehnen, mit dem sich die drei Außenminister in ihren Gesprächen im Lancaster Haus zu London eingehend, befaßt hatten.

Am Tage nach der Beendigung dieser Gespräche traten in Sydney die Mitglieder des Commonwealth Komitees zur Beratung wirtschaftlichen Hilfe für Südost-Asien zu einer Konferenz zusammen. Die Vertreter der asiatischen Länder forderten hier, unter Bezugnahme auf die Londoner Erklärungen der Außenminister, daß Südost-Asien um seiner selbst willen geholfen werde und nicht um den Vormarsch des Kommunismus aufzuhalten oder seinem Entstehen zuvorzukommen. Sie verlangten, daß keine Hilfsmaßnahme mit Bedingungen verbunden werde, die die nationale Unabhängigkeit irgend eines Landes beeinträchtige. Als Australiens Außenminister Percey Spender „mit jugendlichem Ungestüm“ die Notwendigkeit einer Soforthilfe für Südost-Asien darlegte und hierfür die Bereitstellung von 8 Millionen Pfund Sterling forderte, kam es zu ernsten Meinungsverschiedenheiten, die aber schließlich dadurch überwunden wurden, daß man die Schaffung eines Fonds für technische Hilfe sowie eines Fonds für Kapitalinvestierung vorsah. Weiterhin wurde beschlossen, in Colombo ein Zentralbüro mit Finanz- und Wirtschaftsexperten aus allen Ländern des Commonwealth einzurichten, in welchem alle Vorschläge zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung bearbeitet werden, sollen.

Die Sydney-Tagung war noch nicht abgeschlossen, als sich in Bangkok die Mitglieder der UNO-Wirtschaftskommission für Asien und den Fernen Osten zu ihrer sechsten Konferenz versammelten. Das Hauptthema war der von der USA-Delegation sorgfältig vorbereitete und gut begründete Vorschlag, die südost-asiatischen Länder sollten zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung den Handel mit Japan vergrößern. Trotz des englischen und französischen Einspruchs sprach sich eine große Mehrheit der Delegierten für den Vorschlag aus, zumal sich ergab, daß die japanische Industrie in der Lage ist, den allgemeinen Export nach diesen Ländern zu verdoppeln und den Export von Maschinen sogar verachtfachen. Auch zeigte sich, daß die Importländer eine derart vermehrte japanische Einfuhr leicht mit Rohmaterialien und Lebensmitteln bezahlen könnten.

Das Zusammentreffen von Delegierten vieler asiatischer Länder in Bangkok gab Gelegenheit zu einem Meinungsaustausch über eine weitere bevorstehende Konferenz, die zur Zeit auf Einladung des Staatspräsidenten Quirino in seiner Sommerresidenz Baguio in der Nähe von Manila stattfindet. Bei dieser Konferenz handelt es sich um eine schon seit langem von Quirino beabsichtigte Zusammenkunft von Vertretern asiatischer und pazifischer Länder mit dem Ziel, nach Art des Atlantik-Paktes einen gemeinsamen Abwehrblock im südost-asiatischen Raum zu bilden. Die Vertreter der Philippinen haben jedoch während der Vorarbeiten für die Konferenz die überraschende Feststellung treffen müssen, daß sich einige wichtige Länder, die eingeladen werden sollten, abwesend verhielten. Die Regierung in Neu Delhi bekannte sich erneut zur Neutralität im Kalten Krieg und lehnte gleichzeitig das Eingehen irgendwelcher militärischen Bindungen ab. Sie wies ferner darauf hin, daß ihr eine Hinzuziehung der Vertreter von National-China und Viet Nam unzweckmäßig erscheine.

Auch die thailändische Regierung erteilte ihrem Vertreter die strikte Anweisung, in Baguio keinerlei militärische Verpflichtungen einzugehen. Die Indonesier ließen durch einen Sprecher des Außenministeriums erklären, daß auch sie im Kalten Kriege neutral bleiben würden, daß Mao Tse Tang sie nicht bedrohe und sie im übrigen bedauerten, daß der um die Unabhängige keit Indochinas kämpfende Ho Chi Minh als Kommunist plakatiert würde. Zur Konferenz selber sind nur erschienen: Australien, Indien, Pakistan, Ceylon, Indonesien und Thailand, und die ursprünglich weit gesteckten außenpolitischen Zide schrumpften in der Eröffnungsansprache Quirinos am 26. Mai arg zusammen. Allgemeine Pläne zur Förderung des Friedens, des sozialen Fortschritts und zur Hebung des Lebensstandards der südost-asiatischen Länder sind nunmehr das Thema, über das verhandelt wird. Es geht offenbar vorwiegend darum, die Gebefreudigkeit der Vereinigten Staaten zu animieren, auf deren materielle Hilfe sich die Regierungen aller beteiligten Länder um so mehr verlassen, als die mit der Truman Doctrine verbundenen Segnungen in Griechenland und der Türkei so deutlich offenbar geworden sind. E. K.