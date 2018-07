Die „Praktische Psychologie“, die Ludwig von Holzschuher (im Heering-Verlag, Seebruck am Chiemsee) herausbrachte, sucht hinsichtlich Gründlichkeit, Materialfülle und Lehrbuchbrauchbarkeit ihresgleichen. Der Untertitel „Die Primitivperson im Menschen“ deutet schon an, daß es Holzschuher um eine „bipolare Psychologie“ zu tun ist: dem wachen Ich steht das Primitivpotential gegenüber: und zwar nahezu allmächtig. Keiner weiß das besser als der Werbefachmann. Diesen Werbefachmann kann und will Holzschuher über die mehr als 750 Seiten seines Werkes hinweg nirgends verleugnen, vor allem nicht im Stil. Mit Worten wie „effektiv“, „evidentermaßen“, „selbstredend“ geht er nach alter Propagandistenmanier auf den Leser los, dem dabei nicht immer ganz wohl ist. Zum Ausgleich bekommt der Leser allerdings viel, sehr viel geliefert: einen lückenlosen Konstruktions- und Arbeitsplan der in den Seelenkatakomben rastlos tätigen Maschinerie, des allmächtigen Großkraftwerks unserer Persönlichkeit. Gründlich und wirklich überzeugend wird dargelegt, wie unser Ich fortwährend bestrebt ist, zu „rationalisieren“, das heißt denjenigen maßgeblichen Impulsen, die aus den Katakomben der Primitivperson stammen und unser Verhalten vergewaltigen, ein Rechtfertigungsmäntelchen maßzuschneidern und umzuhängen. Das Rationalisieren ist keine bewußte Heuchelei, sondern gleichsam die konstitutionelle Grundkrankheit des Ich: um sich in seiner Rolle als (weitgehend ohnmächtiges) Ich wohlfühlen zu können – es glaubt zu schieben und wird geschoben –, hat es mit einer Geschwindigkeit, die keine Hexerei ist, immer sofort Rationalisierwinkelzüge zur Verfügung. Indem es Holzschuher nun darauf anlegt, diesen Prozeß zu durchschauen, wird er zum Unterminierer des Bodens, auf dem sich sein eigenes Wirken als Werbefachmann abspielt: „Jeder Mensch muß wissen, daß er einer Propaganda auch dann unterliegt, wenn er sie beziehungsweise das Propagierte bewußt ablehnt. Jeder Mensch muß die Natur des Rationalisierungsprozesses kennen, um kritischer gegen die eigene Rechtfertigung seines Verhaltens zu werden und sein Verhalten selbst unter eine schärfere Kontrolle nehmen zu können.“

Obwohl das voluminöse Buch ganz der Primitivperson gewidmet ist, kommt – auf dem Wege über einen wahrhaft eigenartigen und recht bemerkenswerten Salto mortale der Werbung – das Ich aufs neue zu Ehren: indem es nämlich zu Füßen der Primitivperson positioniert wird wie der indische Weisheitsschüler zu Füßen des Meisters. Dabei gibt es in der Tat außerordentlich viel zu lernen. Aber das Menschen-Ich lebt nicht über, es lebt auch unter einem Abgrund. Aus der Katakombe ist es bedrängt von geballten Vergangenheiten, aus den Höhen locken die Werbeziele. Von diesem zweiten und lichteren Abyssus weiß Holzschuhers Buch nichts. Mit Recht wohl: denn diejenigen, die sich ihm offenhalten – die Religiösen, die Geistigen, die um Menschwerdung des Menschen Bemühten –, sind ja bekanntlich ... unpraktische Psychologen. – sehe

*

Unter dem Titel Besiegeltes Leben läßt Rolf Italiaander drei Erinnerungsblätter erscheinen (Volksbücherei-Verlag, Goslar; 119 S.). Sie sind Gerhart Hauptmann, Ulrich von Hassell und Albrecht Haushofer gewidmet; drei Männern, für welche – wie der Autor in seinem Vorsprach sagt – „die Art ihres Todes so wesentlich und bezeichnend ist“. Besonders die Persönlichkeitsbilder der beiden Märtyrer des geistigen Widerstands gegen den Terror des Ungeists dürften den Leser als Beispiele menschlichen Wertgefühls und aufrechten Charakters berühren in einer Zeit, die sich darin noch keineswegs gewandelt hat, daß diese Eigenschaften täglich auf dieProbe gestellt werden und so unbedingt nur selten in Erscheinung treten. Auch Hauptmanns letzte Tage im Angesicht des Verlustes der Heimat und des Todes zugleich, erheben sich zu einem gültigen Symbol. – th –