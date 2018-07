Zu einer Zeit, in der der holländische Außen-

minister Stikker als Direktor der OEEC auf Banketten nur selten vergißt, warmherzige Worte an die Adresse Deutschlands zu richten, und in der die Bürgermeister der größten holländischen und deutschen Hafenstädte sich gegenseitig freundliche Botschaften senden und Besuche machen, zu dieser Zeit, fünf Jahre nach Waffenstillstand, hat die holländische Regierung von Deutschland die „Rückerstattung“ von 66 Binnentankern gefordert, die im Krieg auf holländischen Werften gebaut wurden. Wenn es den Holländern gelingt, ihre Ansprüche durchzusetzen, werden sie 66 deutsche Schiffe „zurückerhalten“, die ihnen nie gehört haben, die ihre Wirtschaft nicht benötigt und die sich in einem wertvolleren Zustand befinden, als bei ihrer Indienststellung.

Mehrere Monate vor dem zweiten Weltkrieg begannen deutsche Binnenreedereien, die seit langem die besten ausländischen Kunden der mittleren und kleinen Werften in Holland waren, mit den Verhandlungen über den Bau von Tankleichtem in Holland auf deutsche Rechnung. Es kam noch vor dem deutschen Überfall auf Holland zum Vertragsabschluß. Von den holländischen Werften wurde dann, auch während des Krieges, nichts anderes geleistet als reguläre, in Gulden bezahlte Lohnarbeit, ohne daß sie jemals Eigentümer des von Deutschland gelieferten Materials, der Ausrüstungen oder der im Bau befindlichen Schiffe geworden wären. Kein Wunder, daß bereits einmal, 1946, holländische Restitutionsansprüche auf diese Schiffe abgelehnt worden sind. Im Vertrauen auf die dadurch geschaffene Rechtslage wurden darnach von den deutschen Reedern an ihren Tankern umfangreiche Reparaturen und kostspielige Verbesserungen vorgenommen, die nun offensichtlich den Holländern erneut den Mund wässrig gemacht haben. Und wahrlich, es wäre kein schlechtes Geschäft, was hier unter dem Vorwand der Restitution vollzogen werden soll. Holland, das die Schiffe selbst in seinem Land nicht verwenden kann, würde sie für 7 bis 8 Mill. DM in Devisen jährlich an Deutschland verchartern.

Zwar hat ein hoher Beamter der englischen Restitutions-Division alle Bedenken in den Wind geschlagen und erklärt, seine Dienststelle billige die holländischen Restitutionsansprüche; seiner Meinung nach könne von „normalen Geschäften“ nur gesprochen werden, wenn diese vor 1936 abgeschlossen worden seien. Aber es ist kaum anzunehmen, daß sich der englische Hohe Kommissar, General Sir Brian Robertson, dem der Fall nunmehr zur Entscheidung vorliegt, diese Ansicht zu eigen machen wird. Schließlich hat ja nicht nur sein französischer Kollege François-Poncet, sondern auch sein Nachfolger, Sir Ivone Kirkpatrick, nach 1936 „normale Geschäfte“ mit Deutschland gemacht, und zwar auf höchster Ebene, nämlich als akkreditierter Diplomat. Wir dürfen also hoffen, demnächst wieder einmal eine Entscheidung, die einen Stillstand bestätigt, als Fortschritt begrüßen zu können. Die Enttäuschung über das holländische Gebaren wird sich dann auch überwinden lassen. C. J.