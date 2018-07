Inhalt Seite 1 — Straße der Termine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Axel Use

Das Leben ist für viele Menschen eine Straße der Termine. Man denkt und arbeitet in Terminen, und Termine sind die einzigen Zäsuren, die – außer dem Schlaf – die Tage beherrschen. Bevor zwei Menschen, die „etwas darstellen“, sich treffen können, müssen sie erst in ihren Terminkalendern nachsehen. Alles geschieht von Gnaden dies Terminkalenders – auch die privatesten Dinge.

Dies ist wohl die pompöseste Bürokratisierung des Einzellebens, die sich denken läßt. Man sage nicht, es sei praktisch und! gehe nicht anders. Es handelt sich darum, daß der Terminkalender von einem praktischen Hilfsmittel zu einer Art Weltanschauung avanciert ist. Vor den Rubriken des Terminkalenders gibt es keinen „Vorrang“. Der Terminkalender nivelliert alles. Wichtig ist einzig, ob ein Kästchen auf einer Skala bereits besetzt ist oder nicht. Das entscheidet über Wohl und Wehe von Dingen und Menschen.

Die Herrschaft des Terminkalenders beschränkt sich keineswegs auf einzelne Berufsgruppen oder Tätigkeiten. Die Termingläubigkeit als Phänomen ist überall anzutreffen. Das heißt: die Zahl der Menschen, deren Selbstzufriedenheit mit der Zahl der Termine wächst, die sie pro Tag oder Stunde „erledigen“, nimmt beständig zu.

Die Termine und die Anbeter ihrer Allmacht sind die bewegenden Kräfte der „Hetze unserer Zeit“. Mit Terminen erschlägt einer den anderen. Mit Terminen würgen die Menschen sogar ihr privatestes Leben ab.

Früher gab es den Begriff „Frist“. Die Fristen grassierten nicht so wie heute die Termine. Frist war fast etwas Philosophisches. Die „letzte Frist“ hatte sogar ein gewisses dichterisches Flair, das dem Worte Termin völlig fehlt. Aber dann gab es allerdings auch den Begriff der Galgenfrist. Und daraus entwickelten sich bezeichnenderweise die Termine. Werden sie nicht, soweit sie in Schriftsätzen, Briefen und Verlautbarungen von heute zitiert werden, als Galgenfristen serviert?

Es hat sich die Sucht eingebürgert, sich mit Terminangaben gegenseitig zu ärgern Die albernsten Dinge werden terminlich begrenzt. Und zwar möglichst so knapp, daß der andere beunruhigt werden muß. In diesem Sinne kann man fast von einer Terminkrankheit sprechen. Dadurch wird eine zusätzliche Hetze erzeugt, ein geradezu mutwilliger Verschleiß menschlicher Nerven. Der heutige Mensch „kommt sich vor“, wenn er es eilig hat und stets fieberhafte Eile um sich verbreitet. Die irrige Auslegung des Satzes time is money hat sich da als eine besondere Form geistiger Falschmünzerei verhängnisvoll ausgewirkt. Auch kleine Krauter streuen da völlig hemmungslos Terminbestimmungen um sich herum wie Rüstungsmagnaten in der Hochkonjunktur des Krieges, als das Gespenst vom „letzten Drücker“ die Gemüter antrieb. Aus dieser Zeit stammt auch noch die Bedrohung, die vielen Terminen innewohnt. Als ob sich nicht alles viel einfacher machen ließe, wenn es nicht unter Druck erledigt wird! Der willkürliche Terrain kratzt die Selbstverständlichkeit von der Arbeit. Die Sklavenpeitsche saust über den Tätigkeiten, und das Getane ist nichts als ein Stapel von Terminen, die „eingehalten“ wurden.