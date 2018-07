Gottfried Benn prägte den Begriff des „Doppellebens“ für das menschliche und geistige Erscheinungsbild unserer Zeit. Keiner, so argumentiert er, lebe mehr aus seiner Substanz, jeder müsse ein zweites Leben führen, um die Absurdität des modernen Alltags zu bewältigen. Auf die Literatur übertragen heißt dies, daß der Schriftsteller ständig der Gefahr ausgesetzt ist, sich in intellektuelle Spekulationen zu verlieren – womit er sich belügt und selbst ad absurdum führt.

Die Gruppe 47 vereinigt in sich namhafte Autoren des jungen deutschen Schrifttums. Mehrmals im Jahr treffen sie sich, um im Werkgespräch Orientierung in der literarischen Verwirrung der Gegenwart zu schaffen. In menschlich fruchtbarer Begegnung wird ein reger Gedankenaustausch gepflegt, der seinen besonderen Akzent durch die überlegene und reife Diskussionsleitung Hans Werner Richters erhält. Das diesjährige Frühjahrstreffen fand im Kloster Inzigkofen bei Sigmaringen statt. Da auf den einzelnen Treffen jeweils neue Arbeiten der anwesenden Schriftsteller vorgelesen werden, kann der aufmerksame Beobachter leicht einen gewissen Überblick erhalten.

Das Bild, das sich (nicht nur dieses Mal) bot, entspricht genau jenem Begriff des „Doppellebens“. Die meisten Stoffe sind der Gegenwart und ihrer (oft sehr vordergründigen) Problematik entnommen. Diese Problematik wird durch intellektuell scharf geprägte Figuren dargestellt. Der Sprachstil ist zynisch, konventionell, oft schnoddrig. Auf diese Weise wird die Lage des Menschen in unserer Zeit wohl analytisch aufgezeigt, aber es werden keine Beiträge zur Lösung geliefert. Das hat – wie zum Beispiel in der gestalterischen Raffung bei Hans Jürgen Söhring – einen starken Reiz, täuscht aber nicht über die mangelnde dichterische Substanz hinweg. Besonders deutlich wurde dieser Sachverhalt in einem literarischen Grenzfall. Rudolf Krämer-Badoni las aus seinem neuen Roman „Der arme Reinhold“ vor. In kerniger, rustikaler, bildkräftiger Sprache und mit zügig geführter Handlung beweist sich ein starkes Erzähltalent. Aber dieser Vorzug wird wesentlich beeinträchtigt durch die ausschließlich analysierende Menschenschilderung. Die innere Folgerichtigkeit muß entscheidend sein, nicht die äußere. Da Krämer-Badoni das Schwergewicht auf die äußere Konsequenz legte, erhielt die Handlung seines Romans etwas unwirklich Geradliniges und Lebenswidriges.

Hier hätte innerhalb der Gruppe 47 die Kernfrage nach dem Wesen der Dichtung einsetzen müssen. Daß dies nicht geschah, war ein entscheidender Mangel. Er trat in einigen groben Fehlurteilen zutage. Literarisch – intellektuelle Konvention wurde mit schöpferischer Aussage verwechselt. Einen echten schöpferischen Maßstab gab dagegen Adriaan Morrien, ein junger holländischer Autor, als er seine Geschichte „Ein unordentlicher Mensch“ vorlas. Heiter, unmittelbar zupackend, plastisch und prall wurde hier das Leben eines Menschen dichterisches Ereignis. Ein Schicksal sprach sich selbst aus und überzeugte. Das Metaphysische stellte sich über dem Poetischen ohne Reflektion ein. Außerdem sprach sich hier, bei aller Modernität der Aussage, eine tiefe Verbundenheit mit dem geistigen Nährboden des niederländischen Wesens, der Brueghel und Brower, aus. Diese Lebensträchtigkeit gab dem Ganzen eine sinnliche Fülle, die die Blässe der deutschen Produktion um so deutlicher hervortreten ließ. Die deutschen Autoren wollen autark sein, sie versuchen sich von ihrer Vergangenheit zu lösen. Aber keine Dichtung ist ohne das Erbe der Vergangenheit, ohne schöpferische Wiedergeburt möglich. Angst vor dem Epigonentum darf sich nicht zur Traditionsfeindschaft verkrampfen. Die Sucht, um jeden Preis modern zu sein, wurde auf diesem Treffen vor allem in einigen Arbeiten junger Autoren offenbar, die sich in eine hysterisch hochgeschraubte surrealistische Bilderwelt flüchteten, um die innere Substanzleere interessant zu drapieren. Hier erreichte einzig Wolfdietrich Schnurre eine achtunggebietende, wenn auch nicht immer zwingende dichterische Aussage.

Hermann Kesten – neben Günther Weisenborn, Kurt Desch, Frau Bermann-Fischer Gast der Tagung – griff oft klärend in die Diskussion ein und versuchte, die literarische Ratlosigkeit zumindest durch exakte sprachliche Kritik zu mindern. Aber Sprach- und Formkritik allein genügt nicht, um die Ratlosigkeit zu beheben. Aussage und Form sind nicht voneinander zu trennen, folglich müssen sie auch zusammen diskutiert werden.

Daß literarische Urteilskraft in der Gruppe 47 vorhanden ist, bewies nicht nur die rückhaltlose Anerkennung der Arbeit Adriaan Morriens, sondern auch die (in der „Zeit“ vom 18. Mai bereits gemeldete) Verleihung des „Preises der Gruppe 47“ in Höhe von 1000,– DM an Günther Eich, dessen Lyrik fast einstimmig als beste Leistung dieses Treffens bestätigt wurde. Heinz Friedrich