Die folgenden Ausführungen wurden uns freundlicherweise von Herrn K. A. Fuchs (Düsseldorf) zur Verfügung gestellt, dem Vorsitzenden des Markenverbandes e. V . und Vorstandsmitglied und Verkaufsleiter der Henkel u. Cie. G. m. b. H.

Viel, sehr viel schon ist in den sieben Jahrzehnten seines Bestehens über den modernen Markenartikel geschrieben worden. Eine umfangreiche Literatur ist entstanden in dem oft leidenschaftlich geführten Kampfe für und wider ihn. Man sollte meinen, daß die Probleme, die sein Aufkommen begleiteten, längst ihre endgültige Klärung erfahren haben. Über seine Wesensmerkmale, über das, was eine Ware zur Markenartikel macht, ist man sich auch längst einig. Jeder Handelsschüler weiß heutzutage, zum Markenartikel gehören: eine Marke, oft in der Gestalt einer charakteristischen Verpackung, gleichbleibende Qualität und ein fester Preis. Indes sind mit dieser Erkenntnis die zahlreichen Probleme um den Markenartikel, die sich in den letzten Jahren infolge der anomalen Zeitverhältnisse wieder mit besonderem Nachdruck geltend machten, keineswegs erschöpft. Immer noch geistern zweifelnde Stimmen durch die Fachblätter, werden gelegentlich alte Vorwürfe, wird insbesondere der Vorwurf monopolistischer Tendenzen erhoben. Ein Monopol bedeutet nichts anderes als die Ausschaltung der Konkurrenz. Aber auf dem Gebiete der Markenindustrie lassen sich die Konkurrenten nicht ausschalten. Lebhafter denn je blüht hier der Wettbewerb. Auch haben der Handel und selbst der Konsument einen viel zu großen Einfluß auf den Absatz, als daß Monopolbestrebungen sich durchsetzen könnten,

Das leuchtet ohne weiteres ein, wenn man einen Blick auf die Industriezweige wirft, die der Markenartikel sich nach und nach erobert hat und die bereits einen erheblichen Teil unserer Gesamtwirtschaft ausmachen. Es sind dies: die chemische, die pharmazeutische, die kosmetische Industrie, die Industrie der Waschmittel, der Schuhpflegemittel, der Puddingpulver und Suppenwürzen, die Schokoladen- und Tabakwaren, die Auto-, Funk-, Elektro-, Foto-, die Textil-, die Porzellan-Industrie, um nur einige der wichtigsten herauszugreifen. Vor Ausbruch des Krieges umfaßte allein das deutsche Markenartikel- und Wortmarkenadreßbuch nahezu 150 000 benutzte Markennamen.

Die Markenartikel der Verbrauchsgüter-Industrie nehmen im Handel und Wandel der Gegenwart eine besondere Stellung ein, die sich von den üblichen Formen der Wirtschaft, auch der anderer Markenartikel-Industrien, zum Teil stark abhebt. In dem Ziel eines gesunden Umsatzes allerdings besteht volle Einmütigkeit zwischen dem normalen Handel und den Geschäften dieser Markenfirmen. Eine Zeitlang gehen beide den gleichen Weg. Aber man könnte fast sagen, an der Stelle, an der der normale Handel sein Ziel erreicht hat, beginnt für den Vertrieb dieser Markenartikel erst der wesentliche Teil der Arbeit.

Der Kaufmann schlechthin will verkaufen. Hat er sein Ziel erreicht, so ist seine Aufgabe abgeschlossen und der Sinn des Geschäftes erfüllt.

Demgegenüber ist es die bemerkenswerte Eigentümlichkeit des Markenartikelgeschäftes mit Verbrauchsgütern, daß für den Warenabsatz in zwei weitgehend voneinander unabhängigen Richtungen gearbeitet wird. Bekannte Markenartikel-Unternehmen haben sich zunächst dem naturgewachsenen Wirtschaftsgefüge angeschlossen, in dem sie die Versorgung der Verbraucher dem Kleinhandel übertrugen, der seinerseits wieder vom Großhandel beliefert wird. Es war zweifellos eine ungewöhnliche Aufgabe, die den damit befaßten Markenartiklern als starkes Erlebnis stets in Erinnerung bleiben wird: jeden einzelnen Artikel in jedem Geschäft unterzubringen.

Aber dieses Ziel war kein Selbstzweck, sondern nur die unvermeidliche Voraussetzung für ein anderes. Mit seiner Erreichung waren gleichsam erst die Furchen gezogen auf jenem Acker, auf dem die Frucht noch emporsprießen sollte. Nun kam es darauf an, das Geschäft in Gang zu bringen, Umsätze zu erzielen, zu steigern und fortlaufend zu erhöhen. Der Erfolg aller bis dahin geleisteten Arbeit entschied sich erst mit der Frage, wieweit die Konsumenten die vom Kleinhandel angebotene Ware auch tatsächlich abzunehmen bereit waren. Damit war eine Aufgabe gestellt, die durch sogenannte „Verkaufskanonen“ nicht mehr gelöst werden konnte. Eine Werbung mußte entwickelt werden, die sich unmittelbar an die Abnehmer wandte und vor ihnen die Vorzüge der angebotenen Produkte allseitig in das hellste Licht rückte. Es würde den Raum dieses kleinen Artikels sprengen, hier im einzelnen auf die zu diesem Zwecke eingesetzten Werbemittel wie Anzeige, Plakat, Film usw. und ihre Gestaltung nach werbepsychologischen Gesichtspunkten einzugehen.