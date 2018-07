Von Stefanie von Below

Siebenzig Jahre, bevor Luise Dumont und Gustav Lindemann ihr Schauspielhaus eröffneten, das beispielhaft für ganz Deutschland werden sollte, war in Düsseldorf schon einmal ein großer Versuch in dieser Richtung gewagt worden. Denn Anno 1834 hatte der Landgerichtsrat Carl Leberecht Immermann die Leitung des völlig verwahrlosten, in einem notdürftig hergerichteten Gießhause untergebrachten Theaters übernommen. Und damit war sogleich die Stätte, die bisher kleinen, geschäftlichen Desperados zur Unterhaltung einer schaulustigen Menge gedient hatte, zum Hort echter Kunst geworden. Immermann wollte, daß „... die Wiedergeburt der deutschen Bühne, wenn sie noch einmal erfolgen soll, keineswegs von einer zu entdeckenden neuen Weisheit, sondern von Entschließungen moralischer Art abhängig sein möchte.“ Aber bereits drei Jahre später war Immermann durch Geldnöte gezwungen, seine in der deutschen Theatergeschichte berühmt gewordenen „Mustervorstellungen“ einzustellen. Und sieben Jahrzehnte mußte Düsseldorf warten, ehe sich sein Theater neu gebar. 1932 starb Luise Dumont. Dann nahte das „Dritte Reich“ und verging. Und heute wartet das deutsche Theaterleben abermals auf Erneuerung. Man sollte dem Theater nur Zeit gönnen und Pflege angedeihen lassen! Gustaf Gründgens, der jetzige Intendant des Düsseldorfer Theaters, weiß dies, und er besitzt die pflegliche Geduld. So greift er denn eine Forderung auf, die bereits Immermann und nach ihm die Dumont an das Theater gestellt haben: die Forderung nach stetiger, methodischer Ausbildung der künstlerischen Kräfte, durch deren Hingabe allein der Geist des Hauses lebendig werden kann.

Welcher Art sind nun aber die Forderungen, die das Publikum an Gründgens stellt? Was erwartet der Düsseldorfer von seinem Theater, das heute wieder großen Ruf überall in Deutschland genießt?

So viele Menschen, voneinander unterschieden durch Interessen, Phantasie, Beruf und Alter, wir danach fragten, so viele unterschiedliche Antworten. – Für die jungen, noch nicht enttäuschten Herzen hat vor allem der Schauspieler Bedeutung, der beispielhafte Mensch, der das noch unbekannte Leben mit allen erträumten Abenteuern und ersehnten Empfindungen vorlebt. So war es immer, so ist es auch heute. Die Namen dieser Darsteller nennt man wie diejenigen von nahen Menschen –: Paula Denk oder Günther Lüders oder Max Eckard, auch einfach „Mecki“ geheißen. Man kennt die hohe Gestalt eines Peter Esser, der schon auf der Bühne der Dumont gestanden; man weiß von der Würde, dem Anstand, mit denen er im Gewände des italienischen Hofmannes Goethesche, im Ornat des greisen Priesters Grillparzersche Verse spricht, und die auch den entthronten Göttervater der Sartreschen „Fliegen“ noch mit einem Hauch von Größe umgeben.

Theater – das bedeutet in Düsseldorf noch Hauch einer eigenartigen und doch sehr nahen Atmosphäre. Man kennt den weinroten Wagen, der pünktlich von neun Uhr in der Frühe bis zum Schluß der Bürostunden am späten Nachmittag vor dem Bühneneingang des Opernhauses auf den Generalintendanten zu warten pflegt. Man schaut ihm nach, dem Intendanten und Landsmann Gustaf Gründgens, wenn er um die Mittagszeit, einen hellen Wollschal um den Hals geschlungen, die Hände in den Taschen des Jacketts vergraben, am kleinen Teich im Hofgarten auf und ab geht, im Gespräch mit seinem Regieassistenten, seinem Dramaturgen oder Schauspieldirektor. Und man sollte die jungen Schwärmer nicht tadeln, die genau so viel Interesse an den Künstlern nehmen wie an der Kunst. Denn auch davon lebt das Theater.

Aber wovon existiert nun das Theater? Die Düsseldorfer Bühnen haben neben dem Schauspiel auch noch für den hohen Etat der Oper aufzukommen, denn von jeher war diese Oper der Liebling des Publikums, das auf Verdi und Wagner, Puccini und Bizet nicht verzichten möchte. Das wissen die Stadtväter und halten darum in ihrem Säckel die nötigen Zuschüsse bereit. Denn Düsseldorf, obwohl vorwiegend Industriestadt, ist stolz auf seine Bühne und seine Künstler.

Einst waren unter Cornelius’ Nachfolger Schadow die Beziehungen zwischen der bildenden Kunst und dem Theater Immermanns besonders enge. Immermann zog Maler zum Entwurf von Bühnendekorationen heran, und auch, nachdem über seiner Musterbühne der Vorhang endgültig gefallen war, fanden er und seine Freunde sich mit den Malern, „jungen, hübschen, bescheidenen Künstlern, welche bloße Hälse und lange Bärte trugen“, in privaten Häusern oder am Hofe des Preußenprinzen zu Liebhabervorstellungen, Mummenschanz und Schönbartspielen zusammen. Hatten auch hier Luise Dumont und Gustav Lindemann eine Tradition fortgesetzt, als sie Düsseldorfer Maler mit der Ausstattung ihrer Inszenierungen betreuten, so verhält sich Gustaf Gründgens nicht anders, der sich für seine Inszenierungen von „Figaros Hochzeit“, „Madame Butterfly“ oder des „Armen Matrosen“ von Milhaud die Bühnenbilder von Robert Pudlich schaffen ließ.