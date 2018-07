Von Hermann Bohley

Ein Dichterwort sagt: „Langsam und allmählich reifet das Köstliche“, und so darf man nach den vielfachen und manches Mal durch die Zeitumstände unterbrochenen Vorbereitungen zu dem in Aussicht genommenen großen Ausstellungsunternehmen, wie es für Düsseldorf im Jahre 1952 geplant ist, wohl hoffen, daß die dieser Ausstellung zugrunde liegende Idee eine ihr gemäße und ihrer würdige Darstellungsform findet. Zunächst wird man die Frage nach dem Inhalt dieser Idee, nach dem Thema, aufwerfen. Mag auch die letzte Formulierung noch nicht gefunden sein – der Plan selbst liegt eindeutig fest. Er kann da und dort noch abgewandelt werden entsprechend den Forderungen der Stunde. Verkehrt wäre es aber, wollte man heute schon mit einer starren Konzeption an die Dinge, die erst in zwei Jahren in Erscheinung treten sollen, herantreten in einer Zeit, die – das zeigt uns eine Rückschau auf die zwei hinter uns liegenden Jahre – in kurzem Vergangenheit werden läßt, was eben noch blutvolle Gegenwart zu sein schien.

Das deutsche Volk muß sich unter schwierigsten Umweltverhältnissen durchsetzen; die deutsche Wirtschaft muß diese Lebensbedingungen schaffen; die Leistung des einzelnen muß größer werden und der Lebensstandard besser, und über alles hinaus muß der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit geführt und müssen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. So muß denn über dem Ganzen als zwingende Verpflichtung das Gesetz der ratio stehen, d. h. die Unbedingtheit, alles Nichtwirtschaftliche und gegen die Gesetze der ökonomischen Vernunft Verstoßende auszuschalten, um unter Zuhilfenahme der besten Erkenntnisse der Theorie und der Praxis eine echte Leistungssteigerung und, darauf aufbauend, als letztes erstrebenswertes Ziel eine wahrhafte, d. h. reale Erhöhung des Lebensstandards des gesamten Volkes zu erreichen und zu sichern.

Diese erste umfassende Bundesausstellung nach dem Kriege wendet ihr Gesicht in gleichem Maße dem Ausland wie dem Inland zu. Sie wird, gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse erster Fachleute, die Notwendigkeit innigster Zusammenarbeit Deutschlands, Europas und der Welt in gemeinverständlichen Darstellungen vor Augen führen. Wer hat es sich heute wirklich bis in die letzten Konsequenzen klargemacht, daß in der Zeit seit 1945 nach Westdeutschland ein Volk in der Größe etwa des belgischen oder holländischen eingewandert ist, unter Zurücklassung aller für ein solches Volk vorhandenen Lebensgrundlagen! Wer sollte bezweifeln können, daß auf dieses Westdeutschland jene bekannten Ausführungen des amerikanischen Präsidenten im Punkt 4 seiner berühmten Rede Anwendung finden müßten – wenn überhaupt ein Land nach diesen Grundsätzen wiederaufgebaut werden soll-Alle diese Fragen der großen Öffentlichkeit nahezubringen – und neben dieser Frage stehen andere nicht weniger wichtige, die einmal in einer großen Gesamtdemonstration bekanntgemaht zu wenden verdienen –, wird Aufgabe dieser Ausstellung sein.

Daneben wird aber diese Schau durch ihre warenmäßige Präsentation der Industrie, der Landwirtschaft, dem Handwerk, dem Handel und dem Verkehrsgewerbe, jeder deutschen Hausfrau und nicht weniger jedem deutschen Angestellten und Arbeiter zeigen, wie die Leistungen sein müssen und auf welchem Wege die deutsche Wirtschaft versucht, sie noch zu erhöhen, damit jeder Angehörige dieses Volkes, soweit menschliche Kraft dies vermag, die höchstmögliche Kaufkraft für seine Arbeitsleistung erhalten kann. Die Ausstellung will den Versuch machen, durch die Darstellung hervorragendster Beispiele unseres Wirtschaftens die Gesamtheit an den Höchstleistungen aufzurichten, um am Ende jene depressive Stimmung zu verscheuchen, die heute so manchen mutlos machen möchte.

So lohnt es sich denn für eine Stadt, alles, was an Kraft in ihr steckt, einzusetzen zur Erreichung eines solchen Zieles. Und nicht minder sollten Länder und Bund in Ansehung dieser gesamtdeutschen Ziele sich bemühen, größtmögliche Unterstützung zu leisten.

Das „Festival of Britain“ im Jahre 1951, die große Jahrhundertausstellung Großbritanniens, würde in dem erhofften Glanz nicht erstrahlen können, wenn nicht dahinter die tatsächliche „Vergoldung“ durch die englische Regierung stünde – man denke an den gewährten Zuschuß von umgerechnet 100 Millionen DM! Dieses Beispiel sollte mahnendes Vorbild auch für unsere maßgeblichen Kreise bei allen ihren Überlegungen sein, wie man der deutschen Wirtschaft auf ihrem schweren Gang in die uns noch bevorstehenden harten Konkurrenzkämpfe helfen kann. 6:1 etwa steht der Wert der englischen zu dem der westdeutschen Ausfuhr! Das Festival of Britain wird versuchen, die Voraussetzungen für die britischen Ausfuhren noch zu steigern. Die Große Düsseldorfer Ausstellung erstrebt das gleiche Ziel für die Mehrung des deutschen Exports. Möchte sie nur ein Bruchteil jener Unterstützung finden, die das Festival of Britain erhalten hat, dann wären alle die glücklich, die verantwortlich für diese Ausstellung zeichnen werden.