Die Imprimerie Nationale, die französische Staatsdruckerei, beabsichtigt, noch in diesem Jahr zwölf französische Romane aus der Zeit von 1900 bis 1950 in großer Exportauflage herauszubringen. Um festzustellen, welche Werke sich für diesen Zweck am besten eignen, trat am 26. Mai eine Jury zusammen, der unter anderem die Politiker Herriot und Sarraut, der Dramatiker Pagnol und die Schriftstellerin Colette angehörten. Während dies illustre Gremium noch tagte, versammelten sich die Feuilletonredakteure der Pariser Zeitungen in einem Nebenzimmer,, um das Ergebnis des Preisgerichts so zeitig wie möglich zu erfahren. Da die Entscheidung sich länger als erwartet hinzögerte, schlug einer der Journalisten vor, man möge zum Zeitvertreib eine Abstimmung darüber veranstalten, welches die zwölf schlechtesten französischen Romane dieses Halbjahrhunderts seien. Als jeder seinen Zettel abgegeben hatte und die Zählung der Stimmen vorgenommen war, ging die Tür auf, und die amtliche Jury teilte ihren Spruch mit. Der Vergleich der Abstimmungsresultate war überraschend: vier Autoren – Jean-Paul Sartre, Georges Duhamel, Jules Romains und Maurice Barrès – befanden sich mit je einem ihrer Werke auf der Liste der besten, mit je einem anderen auf der Liste der schlechtesten Romane. Nur gute Urteile erhielten acht Autoren: Anatole France („Die Götter dürsten“), Marcel Proust, Valéry Larbaud, André Gide („Die Falschmünzer“), François Mauriac (Therèse Desqueyroux“), André Malraux („La Condition humaine“), Georges Bernanos („Tagebuch eines Landpfarrers“) und Jacques de Lacretelle. l.

Eine französische Buchausstellung wird im Hamburger Museum für Völkerkunde gezeigt. Sie gibt einen Überblick über die Buchproduktion Frankreichs während der letzten Jahre und wurde von fast allen größeren Verlagen beschickt. Unter den Autoren befinden sich auch zahlreiche deutsche Namen.