Paris, im Juni

Daß Hofknickse nicht statthatten: das war – man glaube oder glaube es nicht – ein viel besprochenes Detail des Besuches der holländischen Königin in Paris. – Als das englische Königspaar im Jahre 1939 zum Staatsbesuch nach Paris gekommen, war, hatte Madame Lebrun, die schon herbstliche und nicht gerade schlanke Frau des Präsidenten der Republik, vor der so viel jüngeren britischen Königin einen Knicks machen müssen, denn da die Gattin des französischen Staatschefs keinen offiziellen Rang besitzt, wäre es der Etikette zuwidergelaufen, wenn die Hausherrin des Elysée der des Buckinghampalais gleichgestellt worden wäre.

Jener von Madame Lebrun vor vielen Menschen ausgeführte und photographierte Knicks ist damals von den Republikanern als demütigend empfunden worden. Dagegen hatte er in den monarchistischen Salons von Paris hämische Heiterkeit hervorgerufen, in den gleichen Salons, wo man Wochen vor dem Eintreffen des Königspaares Reverenzen und Courbetten mit Wollust exerziert hatte, denn die sonst so streng republikanische Présidence hatte damals ausnahmsweise die Träger verschiedener illustrer Namen aus dem „Gotha“ zu den Empfängen eingeladen. Der ungeheuerliche Snobismus, der in den Kreisen der französischen Monarchisten herrscht und der heute wohl der Hauptgrund dafür ist, daß die Idee einer Restauration trotz aller Unzufriedenheit mit der vierten Republik bei den Massen keinen Anklang findet, hat bei dem jüngsten Besuch der Königin Juliana und des Prinzen Bernhard einen empfindlichen Stoß erlitten: Die holländische Königin, die an ihrem Hof seit kurzem die Reverenzen abgeschafft hat, hatte ausdrücklich darum gebeten, auch in Paris nicht beknickst zu werden; und so konnte man sich in den Salons des Faubourg Saint-Germain und des 16. Arrondissements diesmal nicht auf die Photographie einer gedemütigten Madame Auriol freuen.

Im Gegenteil, schon nach den ersten Empfängen mußte man zugeben, daß die Gattin des Staatspräsidenten eine gute Figur neben der Königin mache, und dies keineswegs deshalb, weil Madame Auriol bei dem gemeinsamen Auftreten der beiden Frauen entschieden besser gekleidet war als die so sympathische junge Landesmutter der Niederländer. La Presidente vereinte äußere Armut und Würde mit großer Klugheit; Künstler und Gelehrte, die das Präsidentenpaar gern und oft ins Elysée einlädt, wissen, daß Madame Auriol ihrem Mann an Schlagfertigkeit nicht nachsteht. Ihren Pflichten als erste Dame des Landes macht sie alle Ehre, und so hat sie dem bisherigen Brauch, fremde Fürsten im Palais des Quai d’Orsay unterzubringen, ein Ende gemacht und das holländische Paar während seines Besuches im ersten Stock, ihres eigenen „Hauses“, des Elysée, aufgenommen.

Es ist kein Geheimnis in Paris, daß sie die wohlgeglückte Herrichtung der Gemächer für die Gäste selbst geleitet hat, wie es auch kein Geheimnis ist, daß das Präsidentenpaar mit der Königin und dem Prinzgemahl rasch die herzlebte Freundschaft schloß; genau so rasch, wie das republikanische Paris, dessen Herz Königin Juliana im Sturm gewann, als sie vor dem Empfang im Rathaus in einer ergreifend einfach-menschlichen Rede dazu mahnte, die Völker Seiten mehr an die Zukunft und an vernünftige Reformen denken als sich im Vergangenen verkrampfen. So war es kein Wunder, daß, wo auch immer die Königin sich zeigte, die Straßen schwarz von Menschen waren, die ihr zujubelten und ihr dankbar waren, daß sie keine Angstlichkeit vor dem Volke zeigte und ihren offenen Wagen ganz langsam laufen ließ, auch wenn der vor ihr fahrende Polizeipräfekt nicht gerade erbaut davon schien. (Molotow war in den Tagen der Friedenskonferenz 1947 wie eine V 1 durch die vorher abgesperrten Straßen gerast, und niemand hatte ihn zu Gesicht bekommen.)

Der gesellschaftliche Höhepunkt des Besuches war das Gala-Diner im Elysée. Geladen waren nur solche, deren Namen einen republikanischeinwandfreien Klang haben. Von Herriot bis Daladier, von Schuman bis zu Reynaud, von den Architekten Perret bis zu Georges Lecomte, dem würdigsten Bartträger der Academie Française. Nach dem Diner erschienen die Schauspieler der Comédie Française, boten Kurzwelliges von Carmontelle dar und rezitierten der protestantischen Majestät Voltaire und Gedichte von Prevert, dem Abgott der antireaktionären Jugend. Und – in den monarchistischen Salons ist man noch jetzt verstört ob dieses Besuches einer Königin. Man war nicht eingeladen ...