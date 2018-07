Von Hans Müller-Schlösser

Das „Rosenkränzchen“ auf dem Stiftsplatz ist nicht mehr. Und es war in meiner Jugend das beliebteste und däftigste Weinhaus in der Altstadt. Hier versammelten sich die originellsten Geister, die für Unruhe in dem Düsseldorf vor dem Kriege sorgten, zu lustigen Kumpaneien. Nikutowski, der drolligste Lucasjünger, der je das Düsseldorfer Pflaster trat, Hermann Harry Schmitz, der bei seiner sprühenden Lustigkeit aussah wie der müde Tod, der vornehme Kurt Kamlah, Regierungsrat und Dichter zugleich, Krumbiegel, der hochbegabte Musikus, und Herbert Eulenberg, der kürzlich verstorbene „letzte Romantiker“, sie machten manchen grauen Alltag im „Rosenkränzchen“ zu einem Fest. Sie sind alle gestorben und mit ihnen ein Stück des schönen, gemütlichen und geistreichen Düsseldorfs ...

Geistliche Herren, so sagt man, opfern gern mangels anderer weltlichen Ergötzung dem Gotte Bacchus. Sie können sich dabei auf die Bibel berufen, wo da geschrieben steht Psalm 104, 15: „Daß der Wein erfreue des Menschen Herz“ oder Sirach: „Was für ein ödes Leben ist es, wenn der Wein fehlt.“ Pastor Gerst, ebenso verdienstvoll als Gefängnisgeistlicher im alten „Bau“ auf der Akademiestraße wie originell als Mensch, hatte sich diese biblischen Sprüche so sehr ad notam genommen, daß ihn eines Tages der Erzbischof von Köln zu sich beschied, damit er sich rechtfertigte gegen die Vorwürfe seiner Amtsgenossen, die seinen Hang zu einem guten Trunk als Sünde verlästerten. Pastor Gerst folgte der erzbischöflichen Einladung, mußte aber, als er in Köln ankam, noch ein Stündchen warten. Die Zeit benutzte er, um in einer nahegelegenen Weinstube einige Schoppen Rotwein zur Stärkung für die bevorstehende Strafpredigt zu trinken. Als er vor dem Erzbischof stand und dieser ihm wiederholte, was gegen ihn vorgebracht worden war, beteuerte der Pastor, stets einen gottgefälligen und seinem Stande entsprechenden Lebenswandel zu führen.

„Das will ich gern glauben, Amtsbruder in Christo“, antwortete der Erzbischof, „aber wie ist es denn mit dem Trinken?“

Pastor Gerst gab zu, sich hie und da ein Gläschen oder zwei der Gottesgabe zu gönnen, leugnete aber, über den Durst und zur Unzeit zu trinken.

„Hm“, machte der Erzbischof, „wie wollen Sie mir aber dann erklären, woher am frühen Vormittag schon diese Rotweinflecken auf Ihrem Bäffchen herkommen? Doch sicher vom Trinken.“

Pastor Gerst schielte auf das Bäffchen. Wirklich waren zwei große verräterische Rotweinflecken drauf.

„Vom Drinke, Eminenz? Nee!“ entgegnete Gerst, „die Flecke koome nit vom Drinke, die koome vom Schlabbere.“ –