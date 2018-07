Der Mostert ist für Düsseldorf ebenso charakteristisch wie der Radschläger und wie der schiefe Turm von St. Lambertus. Ohne Mostert läßt der Düsseldorfer seinen Stockfisch stehen, und Holländer oder Mainzer Käse ohne Mostert gibt es nicht: „E Klätschke Mostert“ gehört immer dazu. Dem Mostert wird nachgesagt, daß er „seit Jahren im In- und Auslande berühmt sei“. Auch anderswo wird Mostrich oder Senf bereitet, in England, Frankreich und Rußland, über dem Düsseldorfer Mostert gebührt die Krone. Es gibt eine Reihe Mostertfabriken und jede hütet ihr Geheimnis. In der Hauptsache wird er aus Senfmehl und Essig bereitet, aber man sagt, daß auch noch Nelkenpfeffer, Zwiebeln, Knoblauch, Zimt, Zucker, Estragon, Thymian, Salbei, Majoran, Ingwer, Fenchel hineinkommen, Ich weiß es nicht, und keiner der Mostertfabrikanten wird es verraten ...

Einmal hatte ein Bauer in Düsseldorf mehrere Kälber vorteilhaft verkauft, und nun wollte er etwas „draufgehen“ lassen. Er ging also in den besten Gasthof und bestellte eine Flasche vom teuersten Wein. Er wollte auch etwas essen, wußte aber nicht was. In seiner Nähe sah er einen Herrn sitzen, der aus einem Töpfchen ab und zu mit einem winzigen Löffelchen etwas auf den Tellerrand tat. Ha, dachte der Bauer, so ’ne Dicknäsige! En en feine Weetstoof moß hä setze on kann sich vom Beste bloß e Klätschke leiste. Er rief den Kellner und fragte, was der Herr da auf seinen Teller tue. „Mostert, mein Herr.“ – „Aha, Mostert – hm – ja, da bräng mich emol ene ganze Teller voll.“ Der Kellner wandte ein, daß man für gewöhnlich den Mostert nicht in solcher Menge bestelle. Aber der Bauer klopfte auf seine gefüllte Geldtasche und verlangte erst recht einen Teller voll Mostert. Der Kellner ging also und brachte ihm einen Teller, gestrichen voll Mostert. „Wat kost dat?“ – „Zehn Mark, mein Herr.“ Der Bauer warf ein Goldstück auf den Tisch, nahm den Löffel, tunkte ihn in den Mostert und schlürfte ihn ein. Aber im selben Augenblick sprang er auf, sein Gesicht lief blau an, die Augen traten ihm aus dem Kopfe, er würgte, hustete, spuckte, röchelte und rannte nach Hause, wo er sich gleich ins Bett verkroch, weil er glaubte, sterben zu müssen. Von diesem Bauern soll das Sprichwort stammen: “Wat d’r Bur mit kennt, dat frißt hä nit.“

