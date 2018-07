Morgens 9 Uhr: Lektüre der Attest-„Literatur“ der erkrankten Mitglieder und Umbesetzungen für den Abend und die Proben. Durchsicht der Tageszeitungen und Freude über das Verständnis der Kritiker für die Arbeit des Theaters (oder das Gegenteil). Diktat der wichtigsten Meldungen für den Chef, ehe er auf die Probe geht.

Etwas später: Der erste Besucher, sei es aus dem Hause oder von außerhalb. (Und die Kette der Besucher wird nicht abreißen bis 15.30 Uhr.) Anruf, daß der Transportwagen „einen Platten“ habe, die Probe würde daher fünf Minuten später anfangen. Die Post: Sieben Briefe von entrüsteten Autoren, weil man ihre Stücke noch nicht gelesen oder angenommen hat. Ein Brief von einem Autor, der sich bedankt, weil man ihm einen guten dramatischen Rat gegeben habe (das kommt vor, aber nicht sehr häufig). Elf Bewerbungen für Oper, Schauspiel, Operette, Ballett, Dramaturgie, Bühnenbildner; drei Anmeldungen für die Schauspielschule; zwei Bitten um Hilfe in künstlerischen Fragen; vier Bitten um materielle Hilfe. Ein Brief vom Stadtsteueramt mit der Frage, ob der „Mustergatte“ ein Schwank sei (wegen der Berechnung der Lustbarkeitssteuer, so nehme ich an). Fünf Manuskripte mit der Bitte der Autoren, sie sofort zu lesen.

10.45 Uhr: Anruf, daß neben dem Behelfstheater, in dem wir immer noch spielen, jetzt eine Beton-Mischmaschine aufgestellt sei, die mit ihrem Geräusch die Proben störe. Liebenswürdiger Dialog mit dem Bauherrn, dem „selbige“ gehört. Auch die Betonmaschine, sagt er, werde einmal eine Pause machen. Und muß man nicht den Wiederaufbau unterstützen? Die Maschine wird also auch den ganzen Nachmittag noch weiter laufen und auch den nächsten Vormittag bis 10 Uhr. Dann ruht sie sich etwas aus. (Grundsatz: Es gibt kein Problem, das zwischen zwei Gentlemen nicht gelöst werden kann). – Dringendes Gespräch von auswärts, ob unser Tenor heute abend in der Nachbarstadt ... „Leider nein, ist selbst hier im Repertoire.“ – Eine Besucherorganisation wünscht für die nächste Woche viele Karten für „Hamlet“, eine beträchtliche Anzahl für „Pompadour“ und „Paganini“. – Die letzten Korrekturen für das Programmheft, dann ein Vorsprechen und Vorsingen. Kurzer Besuch auf einer Dekorationsprobe. Diktat. Studium der neuen Kostenvoranschläge und Besprechung mit dem Garderoben-Oberinspektor: Vielleicht ließe sich doch noch etwas aus dem Fundus nehmen, und siehe da, es geht tatsächlich, ohne daß die künstlerische Qualität der Aufführung leidet. Besuch eines Gastes, der bei uns singen wird. Telefonische Zusage, mich an der Debatte im Deutsch-Englischen Klub zu beteiligen, ob die Werke von G. B. Shaw out of date oder up to date seien, und schließlich Besuch eines Verlegers. – Rückkehr des Chefs von der Probe und Vortrag bei ihm.

15.30 Uhr: Anruf: Ich geh zum Essen. Auf dem Wege treffe ich jedoch unsern Oberspielleiter, und er berichtet mir von der Probe. Daraufhin endlich ein Gespräch über rein künstlerische Fragen.

17.30 Uhr: Wieder im Theater. Unterschriften ... Diktat. Aber es kommen /noch einige Besucher bis 19.30 Uhr. Beginn der Vorstellungen in den drei Häusern. Kurzer Besuch dort wegen einiger Umbesetzungen. Jetzt etwas Ruhe im Büro zur Durchsicht neuer Stücke.

Zu Hause: Lektüre der wichtigsten Zeitungen, des Romans „Die Nackten und die Toten“ und, nach Auswahl, Sokrates, Leibniz oder Jaspers ... Gegen aufsteigende Unzufriedenheit über Mißerfolge am Tage rekapituliere ich folgenden Leitsatz meines verehrten Lehrers: „Dabei hatte ich Gelegenheit, eine – wie ich glaube – bemerkenswerte Tatsache festzustellen: Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, daß ihre Gegner überzeugt werden (und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß die Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht wird“.