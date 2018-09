Inhalt Seite 1 — Lebendige Politik an Rhein und Ruhr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu unserer heutigen Düsseldorf-Nummer hat der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Karl Arnold, unserem westdeutschen Vertreter Werner Reichelt ein Interview gewährt über die wichtigsten Fragen, die augenblicklich ihn und das Kabinett in Düsseldorf beschäftigen,

Die Zeit: Es sind demnächst Wahlen in Nordrhein-Westfalen. In politisch interessierten Kreisen befürchten manche, daß im Wahlkampf Äußerungen getan werden könnten, die geeignet sind, um parteipolitischer Ziele willen wichtige außenpolitische Verhandlungen zu stören. Halten Sie dies, Herr Ministerpräsident, für eine mögliche Gefahr?

Der Ministerpräsident: Als während des letzten Krieges die Beziehungen zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten einmal außerordentlich gespannt waren durch amtliche Äußerungen, die über den Atlantischen Ozean herüber nach Europa schallten, sagte Winston Churchill im Unterhaus: „Meine Herren, drüben sind jetzt Wahlen, da sollte man nicht jedes Wort an die Goldwaage legen.“ Sehen Sie, das sind weise Worte, die in alten bewährten Demokratien als eine Selbstverständlichkeit gelten und dementsprechend schmunzelnd quittiert werden. Vertreter junger Demokratien allerdings, die außerdem völkerrechtlich noch nicht volle Handlungsfreiheit haben, sollten, um nicht mißverstanden zu werden, ihre Worte auf die Goldwaage legen. Wahlen sind ein ernstes Staatsgeschäft, zumal in einem Lande, das im Mittelpunkt einer sich anbahnenden europäischen Zusammenarbeit steht.

Die Zeit: Bevor wir zu diesen Europaplänen kommen, noch eine Frage, Herr Ministerpräsident: Um diese weitgesteckten Pläne verwirklichen zu können, brauchen wir im Innern doch zweifellos einen Arbeitsfrieden. Wir haben ihn bisher gehabt, und ihm ist zum großen Teil unser Wiederaufbau zu verdanken. Glauben Sie, daß sich dieser Arbeitsfriede auch nach der Wahl erhalten läßt?

Der Ministerpräsident: Alle zum Staat positiv eingestellten Richtungen, die ihre Kandidaten präsentieren, ersehnen, ihrem Parteiprogramm gemäß, diesen Arbeitsfrieden. Der Wähler wird sich nur darüber klarwerden müssen, ob die jeweils vorgeschlagenen Mittel geeignet sind, dieses Ziel in die Tat umzusetzen. Und da, meine ich, kommt es vor allem darauf an, den politischen Radikalismus von rechts und links daran zu verhindern, daß er seine „Doktor-Eisenbart-Rezepte“ zur Anwendung bringt. Auf der äußersten Rechten wie auf der äußersten Linken haßt man nichts mehr als Ausgleich und Toleranz. Meine Mitarbeiter und ich übernahmen die Regierungsgeschäfte vor drei Jahren in Zeiten, die auch beherzte Männer hätten mutlos machen können. Wir haben uns in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften für den Arbeitsfrieden eingesetzt, und die Wähler mögen nun selbst entscheiden, ob unsere Anstrengungen vergeblich waren. Wir haben einen vernünftigen Ausgleich der Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gesucht. Die Gesamtheit des Volkes an Rhein und Ruhr hat den Nutzen davon gehabt! Die Probleme, die heute zur Diskussion stehen und ihrer Lösung harren, lassen es nicht geraten erscheinen, daß wir von diesem bewährten Weg des ehrlichen Ausgleichs abgehen.

Die Zeit: Es war sicherlich für Sie eine Freude, Herr Ministerpräsident, aus dem Munde des französischen Außenministers die Verkündung eines Planes zu vernehmen, der an Ideen erinnert, die auch Sie einmal befürwortet haben?

Der Ministerpräsident: Der Schuman-Plan könnte, wenn er verwirklicht und nicht zerredet wird, tatsächlich zu einer revolutionären Umwälzung in den deutsch-französischen Beziehungen und auch in den Beziehungen zu unseren anderen westlichen Nachbarn führen. Als zwischen Weihnachten und Neujahr 1948 uns das Ruhrstatut unter den Festtagstisch geschoben wurde, drohte die Erregung über diesen Akt eine ernsthafte Krise in den Beziehungen mit den Besatzungsmächten hervorzurufen. Ich habe damals einer ruhigen Beurteilung das Wort geredet und darauf hingewiesen, daß freiwillige Zustimmung zu einer neuen Idee besser sei als auferlegter Zwang. Wir würden naturgemäß schwerlich eine freiwillige Übertragung der Grundsätze des Ruhrstatuts auf die entsprechenden Schlüsselindustrien Frankreichs und der Beneluxstaaten erwarten können. Die Parole müßte daher sein: Umbau des Ruhrstatuts in einem Sinne, der es auch unseren westlichen Nachbarn möglich macht, den Grundgedanken des völkerrechtlichen Zweckverbandes auf genossenschaftlicher Grundlage anzunehmen.