Angenommen, alle deutschen Stellen, welche Anschauung sie sonst vertreten mögen, seien sich einig darüber, daß die Senkung der Zigarettensteuer nur noch eine Frage der Form und der Zeit, nicht aber mehr des Grundsatzes ist – und es scheint, als ob eine solche Annahme ihre Berechtigkeit hat –, was dann? Man wird sich schon jetzt Gedanken machen müssen, wie groß der Tabakverbrauch nach dem „Tage X“ sein wird, welche Sorten der Markt hergibt und welche der Verbraucher wünscht, auch: wie der Tabak bezahlt werden soll.

Bei einem Durchschnittspreis von etwa 10 Pf für die in Deutschland fabrikmäßig hergestellte Zigarette, ohne Schmuggel und ohne Selbstdrehen also, verarbeiten die Zigarettenproduzenten, auf das Jahr bezogen, gegenwärtig rund 23 Mill. kg. Zur Produktion der pfälzischen und badischen schwarzen Zigarette werden davon etwa 0,5 Mill. kg verwandt; verbleiben 22,5 Mill. kg. Hiervon gehen 2,5 Mill. kg reine Orienttabake in reine Orientzigaretten ein, und die restlichen 20 Mill. kg in die vom Konsumenten vorwiegend geforderte „Blend“-Zigarette amerikanischer Prägung. In dieser sind, im Durchschnitt gerechnet, wiederum etwa 30 v. H. Orient-, ansonsten Amerikatabake enthalten. In einem Satz: Der verkleinerte deutsche Markt nimmt 8,5 Mill. kg vorwiegend griechische und türkische Sorten auf und 14 Mill. kg amerikanische. Das ist der mengenmäßige Ausdruck für eine Geschmackswandlung gegenüber der Vorkriegszeit, die nicht zuletzt handelspolitisch ins Gewicht fällt; denn damals waren einerseits deutsche Dollarausgaben für Tabak im Vergleich zu heute minimal, der Handel mit dem Südosten andererseits besser in Fluß als gegenwärtig. Und diese Umkehr wird noch deutlicher werden, wenn die Zigarettensteuersenkung erfolgt: Ein Mann von Rang auf diesem Spezialgebiet, Philipp Reemtsma, ist der Ansicht, daß mit der 6 2/3-Pf-Zigarette der Konsum an fabrikmäßig im Bundesgebiet (und in Westberlin) hergestellten Zigaretten, also euch nach Wegfall der Schmuggeleinfuhr, so steigen wird, daß gegen bisher 23 Mill. kg etwa 42,5 Mill. kg Tabak gebraucht werden. Wer soll das bezahlen? Steigen die Dollarausgaben – für Tabak?

Je mehr geraucht wird, desto weniger schwere Zigaretten, also solche amerikanischen Typs, werden gewünscht. Bei einer Verbilligung wird demnach – das ist ein alter Erfahrungssatz – mit einem vermehrten Verbrauch der leichten Zigarette zu rechnen sein. Den Anteil der-reinen Orientzigaretten am deutschen Konsum, der im Dezember 1949 etwa 16 v. H. betrug, kann man künftig (vorsichtig kalkuliert) unschwer mit v. H. veranschlagen. Diese 8,5 Mill. kg Orienttabake sind in Handelsverträgen ohne Dollareinsatz leicht zu beschaffen. Weil zudem die schwarze Zigarette (die badische, nicht die geschmuggelte) steuerbegünstigt, ihr Absatz folglich verbessert werden soll, ist hier mit einem Konsum von 1 Mill. kg schwarzen, inländischen, somit dollarfreien Tabaks zu rechnen. Es verbleiben also 33 Mill. kg für die deutsche „Blend“-Zigarette zu beschauen. Da diese – man erinnere sich: je höher der Zigarettenkonsum, desto leichter der verwendete Tabak – zumindest 30 v. H. oder 10 Mill. kg dollarfreie Orienttabake enthalten, wären die Devisen für 23 Mill. kg Virginia- und Burley-Sorten sicherzustellen.

Marshall- und GARIOA-Gelder haben bisher den Import der 1949 bezogenen 14 Mill. kg finanziert. Mehr Dollar sind für Einfuhren dieser Art, scheint es, nicht vorgesehen. Freie Dollar sind bei unserem geringen Absatz in Dollargebieten denkbar knapp. Virginiatabak-Surrogate anderer Länder fallen vorläufig kaum ins Gewicht: es fehlen die Devisen für 9 Mill. kg amerikanischer Tabake. Fehlen sie wirklich? Wie wäre es nun mit dem folgenden Vorschlag, der auf lange Sicht Abhilfe schafft, dem Vorschlag nämlich, daß Westdeutschland als Tabakhändler 1 auftritt? Die Situation: Vor 1940 verwandten die Zigarettenfabriken der USA etwa 85 v. H. amerikanische und 15 v H. orientalische Tabake.

Während des Krieges ging der Anteil griechischer und türkischer Ware (in der Camel, Morris, Chesterfield als Beispiele) auf 6 v. H. zurück, weil einerseits die Beschaffung der Tabake schwieriger, andererseits die Zigarette teurer wurde. Nunmehr wird, aus vielerlei Gründen, auch „drüben“ wieder eine leichtere Zigarette 1. gefordert, genauer: statt 6 v. H. Orientbeimischung 8 v. H. Diese zwei Prozent langen aus, t im Orient den darniederliegenden Tabakanbau rentabel zu gestalten. Doch gegen den Kauf dieser zusätzlichen 2 v. H. wehrt sich der Tabakfarmer in den USA; denn der Vorteil Griechenlands und der Türkei wäre sein Nachteil, weil der Anteil seines Produkts in der amerikanischen Zigarette zurückginge. Es kommt also darauf an, dem Tabakfarmer von Virginia einen zusätzlichen Absatzmarkt zu verschaffen. Daher die Überlegung, daß westdeutsche Firmen den Orientibak für die USA ohne Dollareinsatz kaufen lögen, nach den USA verschiffen, dafür freie (oder ielmehr „zweckgebundene“) Dollar eintauschen, um mit diesen Virginiatabake für Deutschland einzukaufen. Geholfen würde allen Beteiligten, Der Orient hätte Absatz. Der US-Farmer würde nichts verlieren. Die amerikanischen Zigarettenproduzenten könnten etwas leichtere Ware erzeugen. Das Bundesgebiet würde devisenpolitisch trotz verstärkten Konsums nach der Ziarettensteuersenkung nicht belastet sein. Und, für Fachleute: auch die Kalkulation, bei den unterschiedlichen griechischen und amerikanischen Tabakpreisen, geht auf. Bernd Weinstein