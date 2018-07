Wäre die Bank deutscher Länder irgendein, beliebiges Unternehmen, dann stünden wir nicht an, ihren für die breite Öffentlichkeit gedachten Publikationen, was Theorie, Politik und public relations betrifft, ein summa cum laude zu erteilen. Aber unsere Notenbank mit ihrer zentralen Aufgabe – mag sie in der Anlage föderal sein – verdient schärferen Maßstab. Doch auch mit diesem Maß messend, kann man nur sagen: ihre Veröffentlichungen sind gut; genügend theoretisch-tief, genügend politisch, genügend schwungvoll-journalistisch und so umfassend, daß die einseitigen Ankläger dieser Politik einfach nicht mitkommen.

Das ist einmal mehr an dem jetzt veröffentlichten „Geschäftsbericht der Bank deutscher Länder für 1948/49“ zu spüren. Da werden auf 114 Seiten die währungspolitischen Tendenzen zwischen Struktur und Konjunktur nüchtern gewogen, die Geldversorgung und die Banktechnik (jede Organisation enthält schon in der Anlage die mit ihr zu erzielenden kreditpolitischen Erfolge) dargestellt, ebenso die juristischen Grundlagen des Zentralbanksystems und der Geldneuordnung, die man gemeinhin Währungsreform nennt; es wird die Tätigkeit der Notenbank (wie werden sich die Doktoranden mit währungstechnischen Dissertationsthemen freuen!) beschrieben, und es werden die Besonderheiten des Berlin-Geschäfts (die aktiven Politiker sollten sich diesen Bissen nicht entgehen lassen...) mit allem notwendigen Zahlenzubehör dargestellt. Den Abschluß bildet eine 11-Milliarden-Bilanz, der Ausweis eines Gewinns von 46 Mill. DM für 1949 mit einer sechsprozentigen Dividende – unfrisiert, Vertrauen heischend und verdienend.

Es ist überhaupt das allgemeine Kennzeichen des Berichts, daß, wie bei einer jungen Währung nicht anders zu erwarten, immer wieder zu spüren ist, wie da Vertrauen erkämpft werden soll; dies bei aller Sicherheit, mit der der Zentralbankrat als der „Politiker“ der BdL und das Direktorium Vocke, Könnecker, Benning, Treue, Wilhelm, Wrede, Zachau agieren. Da werden sauber die einzelnen Einflüsse auf die Notenbankpolitik abgewogen, die Ergebnisse theoretisch einwandfrei – ohne Patentrezept also – aufgezeichnet, die Folgerungen daraus entwickelt und in die Praxis umgesetzt.

Wenn das orthodox ist, wie so viele meinen, dann soll ruhig die Notenbank bei dieser „Orthodoxie“ bleiben. Wenn der Versuch, einen Kompromiß zwischen binnen- und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht, zwischen Volleistungs- und Zahlungsbilanz-Ausgleichs-Politik zu finden, gefährlich ist, dann lebt die Notenbank „gefährlich“: zum Nutzen aller, nicht zum Nutzen von Gruppeninteressenten. Weinstein