Von Heinrich Hauser

Mehr als ein großer Name der deutschen Schwerindustrie hat, zu seinem Schaden, einen politischen Beigeschmack. Erwähnt man im Ausland etwa „Mannesmann“, so schallt es beinahe automatisch zurück: „Ah ja! – die Mannesmann-Interessen in Marokko – der ‚Panthersprung’ von Agadir! – Beinahe wäre es schon 1911 darüber zum Krieg gekommen...“

Erklärt man dem Mann des Auslandes, daß die abenteuerlich-grandiosen Lebenswege der Erfinder, Reinhard und Max, schon seit 1893 nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hatten mit den Mannesmann-Röhrenwerken, so entgegnet er achselzuckend: „Aber – die Mannesmann-Werke waren ein großer Konzern und die deutschen Konzerne waren Stoßtrupps des deutschen Expansionsdrangs.“ Auch von diesem Vorwurf sind die Mannesmann-Werke durchaus freizusprechen, denn nicht politischer Machtwille, sondern der Wille zur Qualität hat zwangsläufig zum vertikalen Aufbau des Konzerns, d. h. zur Beherrschung der Vorprodukte des nahtlosen Rohrs geführt. Indessen: nichts ist zählebiger als die Legende, und begreiflicherweise ist man in den betroffenen Industrien darüber etwas kopfscheu geworden. So, daß etwa in den Katalogen handelsüblicher Stahlsorten der Name Krupp nur schüchtern als „Kr“ erscheint.

Vor dem zweiten Weltkrieg haben die Mannesmann-Röhrenwerke ein gutes Dutzend Hütten- und Walzwerke besessen, zwei Dutzend Erzgruben und Kohlenzechen, dazu Niederlassungen und Agenturen in aller Welt. Mehr als 50 000 Arbeiter und Angestellte waren beschäftigt und seit über 50 Jahren war Düsseldorf das Zentrum all dieser gewaltigen Aktivität. Übriggeblieben ist in diesem Zentrum nach zehn Bomben-, Demontage- und Entflechtungsjahren: erstens das mächtige Verwaltungsgebäude, in dem heute die Regierung von Rheinland-Westfalen residiere, und zweitens das Ratinger Röhrenwerk. Wer aber meint, es müßte in dem selber schwer angeschlagenen Teilstück einstiger Größe und ungewisser Zukunft eine deprimierte Stimmung herrschen, der wird in Ratingen schnell eines Besseren belehrt: Fast könnte man von einem „Geist des unterdrückten Optimismus“ sprechen, und dieser Optimismus ist begründet auf Faktoren, die sehr viel solider sind, als etwa nur das glückliche rheinische Temperament. Zum ersten ist das Ratinger Werk heute fast völlig wiederaufgebaut und in voller Produktion. Zum zweiten besitzt es im nahtlosen Stahlrohr ein Produkt, dessen Markt noch immer wächst und heute wahrscheinlich schneller denn je. Zum dritten hat man die Zwangspause der Nachkriegsjahre zur Entwicklung neuer Produkte benutzt und somit schöpferisch gemacht. Zum vierten besitzt Ratingen wohl die erfahrenste Belegschaft von allen nach dem Mannesmannverfahren arbeitenden Werken der Welt. Und endlich: nach der Zerschlagung des Konzerns hat eine Elite bester Köpfe den Nothafen Ratingen angelaufen und bildet eine Internationale, von der man tatsächlich sagen kann, sie sei ein „unternehmerisches Managertum“.

Während man fasziniert beobachtet, wie die kirschroten Stahlrollen von den Öfen zu den Walzenstraßen poltern, wie gleichsam in Schmerzen der Geburt sich windend sie zum Rohr sich wandeln und wie dies Urrohr dann im schwingenden „Pilgerschritt“ zu seinen 30 oder 40 Meter Länge sich reckt, wird man vom Geist des Werkes angesteckt...

1885 schlug in Düsseldorfs Erfindergarten, dem Bergischen Land, die Geburtsstunde des nahtlosen Rohrs aus Stahl. Bis heute gibt es keine wissenschaftliche Theorie, die voll befriedigend die Tatsache erklärt, daß durch querstauchenden Walzendruck im Innern eines Stahlblocks ein Hohlraum entsteht. In seiner praktischen Anwendung aber hat das Mannesmannverfahren seither eine der Grundlagen geschaffen, ohne die unsere Zivilisation nicht bestehen könnte. So gäbe es z. B. ohne Mannesmannrohre längst kein erreichbares Erdöl mehr. Weder moderne Hochdruck-Dampfturbinen noch Dieselmotoren wären möglich ohne dieses Rohr. Von den Riesenrohren der Erdöl- und Kunstgummiraffinerien bis zur Injektionsnadel des Arztes – es wäre die gesamte moderne Chemie in den Kinderschuhen steckengeblieben ohne das nahtlose Rohr aus Stahl. Hier haben wir das praktische Beispiel einer menschheitsverbindenden Internationale, entstanden gegen alle nationalen Widerstände und über die Köpfe aller Theoretiker hinweg, die auch nach 60 Jahren noch nicht wissen, wieso das Ding eigentlich möglich ist...