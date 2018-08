Inhalt Seite 1 — „Recht lebendiger Sinn für Kunst...“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im November 1520 kam der große Albrecht Dürer vorbei und trug die Station und die Unkosten auf seiner Hollandfahrt mit wenigen Worten in sein Tagebuch ein: „Von Cöln fuhr ich auf dem Rhein nach Zons, von Zons nach Neuß, von dannen zum ‚Stein‘, da blieben wir den Tag, ich verzehrte sechs Weißpfennige, darnach fuhren wir nach Düsseldorf, einem Städtchen, verzehrte zwei Weißpfennige. Von dannen nach Kaiserswerth...“ Das war alles. Düsseldorf war „ein Städtchen“ ...

Weitere 200 Jahre mußten vergehen, ehe Reisende sich angehalten fühlten, von diesem Städtchen aufmerksamer Notiz zu nehmen. Herr Zacharias Conrad von Uffenbach kam im Jahre 1711 nach Düsseldorf, im April morgens um 7 Uhr; er ging sogleich „ein wenig in der Stadt herum und sah die Capuzinerkirche, so klein und schlecht, die Hauptkirche, welche mittelmäßig ...“ Nachmittags dagegen „... besuchte ich erstlich das Gießhaus, darinnen sehr stark gearbeitet wurde. Das vornehmste aber war die Statue des Churfürsten zu Pferd von einem Brabanter namens Cribello (Grupello). Zuletzt sah ich das Kunsthaus selbst, so aber noch nicht fertig. Es steht gleich vor dem Schloß, ist sehr groß. Oben darauf sollen die Antiquitäten und Medaillen wie auch die Mahlereyen kannten, unten aber lauter große Statuen,“

Die Bildergalerie Johann Wilhelms in cem erwähnten Kunsthaus also war es, die Düsseldorfs Rang über seinen noch bescheidenen Rahmen hinaus emporhebt und im 18. Jahrhundert berühmte Besucher in seine Mauern lockte. Und doch hat Georg Forster schon am Ende des Jahrhunderts (in seinen „Ansichten vom Niederrhein“ 1791), ehe er zu einer lebhaften und geistvollen Schilderung dieser Gemäldesammlung anhob, auch das nette, reinliche, wohlhabende Düsseldorf ins Auge gefaßt –: „die wohlgebaute Stadt, die geraden und hellen Straßen“. Nach seiner Meinung werde die Stadt „in wenigen Jahren noch einmal so große und um vieles prächtiger seyn.“ – Um 1825 ließ es sich Aloys Schreiber, der Verfasser eines „Handbuches für Reisende am Rhein“, angelegen sein, gleichsam die Richtigkeit dieser Prophezeiung zu erweisen: „Durch das französische Bombardement wurden das Schloß und ein großer Teil der ansehnlichsten Gebäude in einen Schutthaufen verwandelt.“ Doch bleibt die Stadt „eine der schönsten am Rhein; die Straßen sind zum Teil regelmäßig angelegt und die Häuser durchaus von gebrannten Steinen gebaut... Auf dem Markte steht das Denkmal des kunstliebenden Kurfürsten Johann Wilhelm, welchem Düsseldorf sein Emporkommen verdankt. Nicht weit vom Schloß war die herrliche Galerie, die reichste an Werken von Rubens und andern großen Meistern der Niederländischen und Flamländischen Schule. Bekanntlich wurden die Schätze nach München gebracht, und nur ein außerordentlich großes, auf Holz gemaltes Bild von Rubens, die Himmelfahrt der Jungfrau, blieb zurück, weil man es nicht füglich transportieren konnte... Übrigens hat der lange Besitz der herrlichen Bildergalerie In Düsseldorf einen recht lebendigen Sinn für Kunst zurückgelassen...“

Nach München gebracht... Kein Zweifel, durch die Auswanderung jener Galerie sind Ruf und Geltung Düsseldorfs vor sich selbst und vor der Welt auf eine harte Probe gestellt worden. An Peter Cornelius – zwar ging auch er bald nach München – und an Wilhelm Schadow, den organisatorisch gewandten, als Künstler unbedeutenden Sohn des großen Berliner Bildhauers, •ankten sich die Hoffnungen der Bürgerschaft, ihr „recht lebendiger Sinn für Kunst“ hob neue „Düsseldorfer Anfänge“ (nach der Formulierung Immermanns) aus der Taufe, Anfänge eines eigenen bodenständigen Kunstschaffens, einer bis in die Gegenwart wirksamen Theatertradition...

Der Verlust der Galerie ist bis heute nicht ganz verschmerzt. Und doch hat dieser Verlust jene eigenartige Selbstzufriedenheit und lokal begrenzte Hochschätzung der Malerei der Düsseldorfer Schule fast zwangsläufig nach sich gezogen, die in den neueren kunstgeschichtlichen Handbüchern meist zu abschätzig beurteilt wird. Wenn sie auch des regulierenden, zugleich anspornenden und mäßigen Rückhaltes an der Kunst der alten Meister entbehren mußte, so verkörperte diese Düsseldorfer „Schule“’ doch das Beispiel einer selten gewordenen gegenseitigen Befriedigung von Auftraggebern, einer naiven, lebenskräftigen Bürgerschaft und einer zahlreichen Künstlerschaft, deren Daseinsberechtigung in keiner Weise in Frage gestellt war. Es kann auch nicht übersehen werden, daß der Vorgang der „Schul“-Bildung, der das ganze vorige Jahrhundert anhielt, in Düsseldorf wie sonst nirgends einen in seiner Breite bemerkenswert hohen Qualitätsdurchschnitt des malerischen Handwerks förderte, wobei Akademie und freie Künstlerschaft nicht zu trennen waren. Das blieb bis in neuere Zeiten spürbar. Selbst in den verflossenen Ausstellungen des Münchener „Hauses der Kunst“ traten die Düsseldorfer, soweit sie daran teilnahmen, vergleichsweise als echte Maler in die Erscheinung.

Düsseldorfs geographische Lage spielte – und spielt! – im übrigen keine unwichtige Rolle: Die Niederlande und Paris waren ihm näher als Berlin (von wo Schadow gekommen war), nämlich das Paris der Maler und die holländischen Museen. Gerade die jüngeren Generationen sind seit der hier allerdings arg verzögerten und im Grunde nur in seiner Spätform aufgegriffenen Übernahme des Impressionismus in ihrem künstlerischen Werdegang nicht ohne einen starken, gern aufgesuchten westlichen Einfluß geblieben.

Erst im Sommer 1913 wurde in der inzwischen in rapidem Wachstum zum bedeutenden Industriezentrum herangebildeten Großstadt das Kunstmuseum gegründet, mehr als 100 Jahre nach der Schließung der berühmten Galerie, zu einem Zeitpunkt, an dem man überall bereits die alten Gebäude vergrößerte oder neue errichtete. Es wurde zunächst in der Kunsthalle untergebracht, in eben dem (unpraktischen Ausstellungsbau der Gründerzeit, den Bismarck, auf Befriedigung alter Konflikte unter den neuen Partnern bedacht, gleichsam als prächtiges Monument über dem Grabe des Verzichts auf die alte Sammlung den Düsseldorfern finanziert hatte. Die Aufgabe, ein Museum in einer Zeit aufzubauen, in der die Preise erster – eines Baedekersternes würdiger – Meisterwerke von der steigenden Nachfrage amerikanischer Millionäre in die Höhe getrieben wurden, wäre für niemanden leicht zu lösen gewesen. Mangelnde Weitsicht bei den führenden Männern jener atemraubenden Wachstumsperiode der Stadt ließ auch manche Gelegenheit ungenutzt vorbeigehen. So unternehmend und phantasievoll man wirtschaftlichen Problemen gegenüber war, so sentimental und eifernd konservativ war man in künstlerischen Fragen. Zwar wollte es ein gesteigertes Selbstbewußtsein, daß die „Kunst“-Stadt heftig propagiert wurde. Doch dabei geriet die „Kunststadt“ bisweilen in einen Gegensatz zur Wirklichkeit, der außerhalb Düsseldorfs nicht unbemerkt blieb. Der Sieg der Paladine des damaligen „Malkastens“ über Greco und Cézanne ist heute eine kummervolle Erinnerung, nicht zum wenigsten auch im Bewußtsein der lebenden Düsseldorfer Künstlergeneration.