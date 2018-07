Am 30. Juni läuft das „Ermächtigungsgesetz“ ab, das bisher die rechtliche Grundlage für eine Reihe von Bewirtschaftungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Ernährung abgegeben hat. In der Getreidewirtschaft soll es von einem „Getreidegesetz“, in der Fettwirtschaft von einem „Fettgesetz“ abgelöst werden. Das letztgenannte sieht vor, der Landwirtschaft den Absatz der Milch zu hohen und auch in der sommerlichen „Schwemme“ stabilen Preisen zu sichern. Da der Erlös aus der Milch mitbestimmt wird von den Preisen für Butter, Schmalz, Margarine, Speiseöl, Käse, Milchpulver usw., handelt es sich um einen nicht unwesentlichen Teil der Ernährungswirtschaft und also um einen Komplex, der erheblichen Einfluß auf die Lebenshaltungskosten und damit auch auf die Höhe der Löhne und die Exportfähigkeit der Industrie hat.

Das Bundesministerium glaubt einen freien Handel mit Milch und allen daraus hergestellten Erzeugnissen nicht zulassen zu können; es will die Verarbeitung und den Absatz bis ins einzelne reglementieren und die Preise für diese Erzeugnisse behördlich vorschreiben. Der Einfluß der Butter- und Schmalzimporte auf den Inlandsmarkt soll durch Schaffung einer staatlichen Monopolstelle ausgeschaltet und Margarine, Kokosfette und Speiseöl sollen mit einer so hohen Verbrauchersteuer belegt werden, daß ihr Wettbewerb mit der Butter stark beeinträchtigt wird.

Mit dem Ende des Ermächtigungsgesetzes hätte auch die Bewirtschaftungsbürokratie verschwinden müssen. Der Vorstoß mit dem Fettgesetzentwurf soll sie am Leben erhalten. Ihre Aufgabe würde sich wandeln. Früher war eine Lenkung notwendig, weil es zu wenig, jetzt soll sie es sein, weil es „zuviel Fett gibt“. Sehen wir uns die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen an. Die Landesernährungsminister schreiben dem Landwirt die Molkerei vor, an die er seine Milch abzuliefern hat. Wenn er an andere abliefert, wird er bestraft. Die Molkereien, die Käseerzeuger, die Trockenmilchhersteller usw. dürfen ihre Erzeugnisse nur an Abnehmer in solchen Orten liefern, die ihnen die Landesbehörde vorgeschrieben hat; sie dürfen die Belieferung dieser ihnen aufgegebenen Firmen auch nicht ablehnen. Natürlich birgt diese Vorschrift für den Lieferanten ein erhöhtes Risiko; daraus können sich für die Lenkungsbehörden weitere Funktionen ergeben. Eine freie Preisbildung für Milch, Butter und Schmalz wird verboten. Vielmehr setzt die Landesbehörde den Milchpreis, das Bundesernährungsministerium den Butter- und Schmalzpreis sowie die Handelsspannen fest. Um das durchführen zu können, werden bei Lieferungen auf weite Entfernungen von den Landesernährungsministerien Zuschüsse gewährt und ebenso für die Förderung des Verbrauchs von Trink- und Werkmilch, Der Landwirt muß aber in diesem Fall die Kosten tragen: denn der Staat zieht zur Bestreitung der dadurch entstehenden Ausgaben anderthalb Pfennig je Liter Milch bei den Molkereien und anderen Milchverarbeitern ein.

Was hier vorgeschlagen wird, ist lebensunfähig, wenn der Außenhandel liberalisiert wird. Also muß der Einfluß der Importe von Butter, Schmalz, Speiseölen und Fetten sowie Ölfrüchten auf Preisbildung und Absatzlage ausgeschaltet werden. Deshalb soll ein Außenhandelsmonopol, das sich „Außenhandels- und Vorratsstelle für Öle und Fette“ nennt, die Importpreise den Inlandspreisen anpassen, indem es Unterschiedsbeträge einzieht.

Dies Gebilde soll ein demokratisches Mäntelchen umgehängt erhalten, durch Einschaltung eines Verwaltungsrates, dem viel Behörden, etwas Landwirtschaft, Industrie und Handel und sogar zwei Verbraucher angehören. Seine Mitglieder vertreten so widerstrebende Interessen, daß er für einen Vorsitzenden mit starker Hand ziemlich ungefährlich ist. Beamte des Bundesernährungsministeriums sollen im Verwaltungsrat den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, stellen; diese nehmen, wie im „Führerstaat“, auch das Recht für sich in Anspruch, Beschlüsse des Beirats wieder aufzuheben. Sie regeln den Aufbau der Vorrats- und Außenhandelsstelle, ihre Zuständigkeiten und erteilen ihr Weisungen.

Die bisher geschilderten Aufgaben bestehen oder bestanden bereits nach 1945. Insoweit bedeutet der Gesetzentwurf eine Fortsetzung der Kriegs- und Mangelwirtschaft auf unbestimmte Zeit. Als Kernstück der organisatorischen Verflechtung soll aber als etwas Neues die Fettsteuer hinzukommen. Das ganze künstliche Gebäude würde nämlich einstürzen, wenn der Verbraucher diese erhöhten Preise nicht zahlen und sich der Margarine, dem Kokosfett und dem Speiseöl zuwenden würde. Um der Hausfrau dieses Ausweichen unmöglich zu machen, sieht der Gesetzentwurf die Erhebung einer Steuer bis zu einer DM je Kilogramm auf diese „Butter des armen Mannes“ vor. Damit hätten wir dann die Fettsteuer Hitlers wieder – nur auf das Doppelte erhöht! Aber ihre Tragweite wäre größer. Anfang 1933 kostete billigste Margarine 30 Pfennig das Pfund; heute bezahlt die Hausfrau dafür 0,90 bis 1,20 DM. Das Kokosfett, das Speiseöl sind ebenfalls auf das Drei- bis Vierfache gestiegen. Das scheint noch nicht genug zu sein; darauf kommt noch eine so hohe Steuer, daß der Arbeiter, der gegenüber 1933 das Anderthalbfache an Lohn verdient, das Vier- und Fünffache für eines seiner wichtigsten Lebensmittel zu bezahlen hat! Der Ertrag dieser Steuer soll „sozialen Zwecken“ zugeführt werden... Was diese Konzession wert ist, lehrt die Finanzgeschichte.

Eine Verteuerung der „Butter des armen Mannes“ in dem Augenblick vorzuschlagen, da die Gewerkschaften eine Erhöhung der Löhne fordern, ist mehr als unklug. Während Professor Erhard die Industrie aufruft, den Export zu steigen und sich gegen Kartelle und Syndikat wendet, setzt ihm sein Kollege eine Monopol gesellschaft vor und erhöht die Lebenshaltung kosten der Arbeiter, was notwendig eine Beeinträchtigung des Exports zur Folge haben würde Hier wird der Bundeskanzler den Ausgleich her beifügen müssen. Die Handhabung der Zölle und eine Lenkung der Einfuhren durch Kontingente und Devisenzuteilung – als vorüber gehende Maßnahme! – sind die Mittel, die ihn auch bei liberalisiertem Außenhandel dafür zur Verfügung stehen. E. Winterhoff (Neuß)