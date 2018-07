Die Sowjets und ihre Brüder in der SED haben einen neuen gemeinsamen Feind „entdeckt“, den sie „Kulturagent“ nennen und den zu bekämpfen alle Genossen eifrig aufgeboten werden. Und wie dies eben in der Sowjetzone zu sein pflegt: Unbeschadet dessen, daß der „Kulturagent“ eine reine Erfindung ist, richtet dieser natürlich im Dienst des verruchten Westens stehende „Saboteur“ seit neuestem viel Aufmerksamkeit auf seine gar nicht vorhandene Person. Warum man ihn erfand, ist dies: Man will die noch immer bestehende Souveränität der Universitätslehrer, Schriftsteller, bildenden Künstler, kurz der Intellektuellen auslöschen. In ihren Reihen nämlich – so sagt man – stünde der „Kulturagent“, der nach der sed-istischen Terminologie zur Fakultät der „Saboteure und Volksfeinde“ gehört. „Kulturagenten“ seien schwer zu fassen; es gehöre eine ausgezeichnete, langwierige „kulturelle Schulung“ dazu. Freilich, man muß auf der Hut sein, will man beispielsweise einem nichtstalinistischen Philosophieprofessor der Leipziger Alma mater entgegentreten. Und noch der unscheinbare Musiklehrer in einer sächsischen Kleinstadt besitzt tatsächlich so viel Wissen, daß er etwa dem Geschwätz des FDGB-Kulturobmanns seines Bezirks über den verwerflichen „Formalismus“ eines Hindemith gute Argumente entgegenhalten kann. Mit dem Verbot, Hindemiths Musik aufzuführen, ist es eben nicht getan. Man erregt bloß Dikussionen, die gar noch mit den Mitteln geistiger Unabhängigkeit geführt werden. Da reicht der Kulturobmann, der offizielle Kämpfer gegen „westliche Kultursabotage“, nun einmal nicht aus. Das Ergebnis ist eine Verstärkung der gefürchteten Phalanx der „Kulturagenten“. – „Faßt den Kulturagenten, wo ihr ihn trefft, und schult euch nach besten Geisteskräften, ihn zu fangen.“ –: das also ist die modernste Parole.

Bevor aber die deutschen Stalinisten in Mitteldeutschland diesen neuen „Saboteur“ erfanden, auf den sie jetzt die gleichförmige Wucht ihrer Propaganda konzentrieren, hielten sie strenges Gericht über ihre bisherigen, offenbar sehr mangelhaften „Fortschritte“ auf dem sogenannten „kulturellen Sektor“. Zumal der leitende Spitzenfunktionär des Ressorts „Kulturpolitik“ im Zentralvorstand der SED, Stefan Heymann, ließ seine Stimme erschallen und stellte fest, daß ein „hartnäckiger Kampf auf dem Gebiete der Kulturpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik“ tobe. Und in dem Resolutionsentwurf der SED zu ihrem kommenden Parteitag, der als das große „Credo“ augenblicklich von den großen und kleinen Parteigängern auswendig gelernt werden muß, ist zu erkennen, daß die zur Zeit noch in der Sowjetzone vorhandene Intelligenz bis zu den alten ehemaligen Avantgardisten des Marxismus heute mehr oder weniger den „amerikanischen Agenturen bereits erlegen sind“. Denn dies steht geschrieben, nachdem Heymann es so gründlich sagte: „Bei den Intellektuellen ist viel Zu wenig die Erkenntnis gereift, daß der Aufbau einer fortschrittlichen Kultur nur im unablässigen Kampf gegen alle reaktionären Tendenzen erfolgen kann.“

Reaktionäre Tendenzen? Die so verdächtigten Schichten der Intelligenz sind heute in der Sowjetzone noch am ehesten in der Lage, Wahrheit und Propaganda zu unterscheiden, sie sind am ehesten gegen die Lüge gefeit, sogar gegen die vom „Kulturagenten“, jenem neuesten Schreckgespenst, das geschaffen wurde, um Linientreue auch auf „kulturellem Sektor“ zu erzwingen ... Christian Wulffen