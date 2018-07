Von unserem Bonner Korrespondenten Robert Strobel

Bonn, im Juni

Der Wohnungsbau läuft nicht in dem erwarteten Tempo an. Für diese Verzögerung machte der Bundeskanzler vor einiger Zeit in einer stark parteipolitisch gefärbten Rede in Königswinter die zuständigen Länderminister verantwortlich. Sie hätten, so behauptete er, die für den Wohnungsbau in diesem Jahr bereitgestellten Bundesmittel nicht schnell genug eingesetzt. Aber die Länderminister konnten beweisen, daß ein schnellerer Einsatz gar nicht möglich war – aus Gründen, an denen sie keine Schuld trifft. So liegen beispielsweise die endgültigen Richtlinien für die Verwendung von Hypotheken aus ERP-Mitteln bis heute noch nicht vor! Daher halten die Kreditinstitute mit ihren Hypothekenzusagen zurück, sie haben sie sogar zum Teil widerrufen müssen, sofern die Zusagen bereits erfolgt waren. Hat aber ein Land inzwischen, ohne auf die endgültigen Richtlinien zu warten, ERP-Mittel „verplant“, dann müssen die Hypotheken „umfinanziert“ werden, wenn die in Angriff genommenen Bauvorhaben den neuen Richtlinien nicht entsprechen. Die Länder der französischen Zone wiederum erfuhren erst am 1. März, daß die ihnen zugeteilten Bundesmittel nur für Zwecke der Flüchtlingsumsiedlung bestimmt seien. Sie mußten also ihr Bauprogramm vielfach von Grund auf ändern.

Es sind zu viele Instanzen für den Wohnungsbau zuständig. Da ist außer dem Bundeswohnungsbau- das ERP-Ministerium, das es offensichtlich an einer rechtzeitigen Fühlungnahme mit der ECA-Mission fehlen ließ und dadurch die Verzögerung in der Frage der Richtlinien verursachte. Dann sind auch noch das Bundesministerium für Angelegenheiten der Vertriebenen und das Hauptamt für Soforthilfe mit Wohnungsbauangelegenheiten befaßt. Jede dieser Stellen gibt ihre besonderen Richtlinien heraus, aber keine sorgt dafür, daß sie richtig aufeinander abgestimmt werden. Die bürokratische Eifersucht feiert kostspielige Triumphe. Das Hauptamt für Soforthilfe verlangt zum Beispiel, daß Neubauwohnungen, die aus Soforthilfemitteln hergestellt werden, nur Vertriebenen zur Verfügung gestellt werden dürfen. Aber Neubauwohnungen sind in der Regel teurer als Altbauwohnungen, und Flüchtlinge haben in der Regel weniger Geld als alteingesessene Mitbürger. Zöge der finanzkräftigere Einheimische in die Neubauwohnung und der finanzschwächere Vertriebene in die dadurch frei werdende Altbauwohnung, dann wäre beiden geholfen. Es gibt noch heiklere Fälle: Ein Wohnbauvorhaben wird beispielsweise aus Bundes-, ERP- und Soforthilfemitteln finanziert. Das sind drei Finanziers mit dreierlei verschiedenen Richtlinien, die unmöglich unter einen Hut, das heißt hier: unter ein Dach gebracht werden können.

Immer wieder, aber leider ohne Erfolg, haben die Länder bei den zuständigen Bundesinstanzen die Koordinierung der Wohnungsbaukompetenzen durch eine Stelle verlangt. Wenn wir schon ein Wohnungsbauministerium haben, sollten wir ihm diese Vollmacht geben. Das hieße aus der Verzögerung des Wohnungsbauprogramms eine der Wirklichkeit entsprechende Bilanz ziehen.