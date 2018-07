Arbeitsminister. Zum erstenmal kommt in Deutschland jetzt alltäglich ein Kabinettsmitglied per Rad zu seinem Dienst. Arbeitsminister Anton Storch ist seit einigen Tagen im Besitz eines Fahrrads und will den größten Teil seiner Bonner Dienstfahrten darauf erledigen. Den Anstoß zu diesem Übergang vom traditionellen Auto zum Velo gab der Arzt, der dem Arbeitsminister „mehr Bewegung“ verordnete.

Nuancen. Die Mitgliederzahl der SED in der Sowjetzone beläuft sich nach neuesten Angaben auf 1,9 Millionen. Die Mitgliederzahl der Kommunistischen Partei in der Bundesrepublik wird mit 185 000 angegeben

Normalisierung. Die Zahl der unehelichen Geburten im Bundesgebiet ist seit 1946 ständig zurückgegangen. Damals wurden 16,4 v. H. aller Säuglinge unehelich geboren, heute nur noch 9,2 v. H. Der Prozentsatz der Vorkriegszeit betrug 6,5 v. H.

Nachwahlen. Bei einer Besichtigung der Bauten für das Festspieljahr 1951 in London geriet die Limousine, in der sich der König und die Königin von England befanden, auf dem regennassen Pflaster ins Rutschen und nahm Kurs auf den stellvertretenden Labourpremier Herbert Morrison und den ehemaligen konservativen Außenminister Anthony Eden. In letzter Sekunde konnten beide beiseite springen. „Herbert“, sagte Mr. Eden und tupfte sich mit einem seidenen Taschentuch die Stirn, „beinahe hätte es zwei Nachwahlen gegeben.“

Christliches. Der Bischof von Delhi, Aurobindo Nath Mukerji, ist zum Bischof von Kalkutta und Erzbischof von Indien, Burma und Ceylon gewählt worden. Dies ist das erste Mal in der Geschichte der anglikanischen Kirche, daß ein Inder zu dieser hohen Würde erhoben wurde. Man legt diesem Schritt eine große politische Bedeutung bei, weil man annimmt, daß die Zwietracht, die unter den Christen Indiens ausgebrochen war, nun aufhören und einer nationalen Einheit Platz machen wird.

Latein. Zwei englische Geschichtsprofessoren, George Maxwell Lyne und Robert Douglas Wormald, die Herausgeber der „Acta Diurna“, einer Zeitung im klassischen Latein, die allerdings trotz ihres Namens nur wöchentlich erscheint, gaben bekannt, daß die Auflage der „Täglichen Chronik“ die 20 000-Grenze überschritten habe. Die Zeitung wurde mit einem Kapital von 100 Pfund gegründet. Sie wird heute in der ganzen westlichen Welt vertrieben, und ihre Leitartikel behandeln historische Vorgänge des alten Roms mit Überschriften wie etwa: „Classis Romana ingens paratur“ (Die große römische Flotte ist zum Auslaufen bereit), oder „Quando Caesar ad Britanniam navigaturus est“, (Wann wird Cäsar nach Britannien segeln?)

Volkswagen. Das Volkswagenwerk soll im kommenden Jahr etwa 15 000 Volkswagen nach Südamerika liefern. Der Generaldirektor des Werkes, Heinz Nordhoff, erklärte nach einer längeren Reise durch die südamerikanischen Länder, die Absatzmöglichkeiten für Volkswagen seien dort praktisch unbegrenzt.