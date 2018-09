Von Josef Gockeln,

Oberbürgermeister von Düsseldorf

Was diese Stadt auszeichnet, ist ihre Ausgeglichenheit. Es gibt kein Obergewicht einer der Komponenten, die in ihrer Gesamtheit das Gesicht einer modernen Großstadt heute bestimmen. Die wichtigsten Merkmale, von denen her die bekanntesten und größten deutschen Städte bestimmt werden, sind einmal die Spuren der Geschichte, ist dann der Anteil an der industriellen Entwicklung und ist schließlich die landsmannschaftliche und soziologische Mischung der Bevölkerung. Es ist ein erheblicher Unterschied, ob ich Greifswald, Stralsund oder eine in ungestörter Stilreinheit träumende alte Residenz Mainfrankens erlebe, oder ob ich eine in den letzten Jahrzehnten rasch und vielfach improvisierend gewordene junge Stadt des Ruhrgebiets vor mir sehe.

Düsseldorf war auch einmal Residenz. Auf dem alten Markt steht das Denkmal des Kurfürsten Jan Weilern, der ein Förderer der niederrheinischen und flämischen Kunst war, und dessen bedeutender Besitz von Düsseldorf nach München übergeführt wurde. Dort bildet dieser Schatz den Grundstock der heute bewunderten Pinakothek. Aus dieser Zeit der residierenden Herzöge von Jülich, Kleve und Berg trägt die Innenstadt ihre Züge. Wer heute Stadtplanung treiben muß, gedenkt noch gern der Großzügigkeit und des Weitblicks der damaligen Regenten. Düsseldorf war Residenz, aber nicht Festung. Keine Ringe und Wälle, die der heutigen Stadtplanung in manchen Städten so große Schwierigkeiten bereiten, haben die Entwicklung der Stadt gehemmt oder behindert. Diese geschichtlichen Zeugen der ehemaligen Residenz liegen in der Altstadt oder im schönen Hof garten planvoll eingebettet in das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert, die unserer Stadt die wesentlichen Züge gegeben haben.

Düsseldorf ist Industriestadt. Sie ist jung, weil erst das letzte Jahrhundert der industriellen Entwicklung ihr Lebenskraft und Chancen gegeben haben. Wer früher von Westdeutschland sprach, meinte den Rhein. Wenn man heute von Westdeutschland spricht, meint man Rhein und Ruhr. Mit dem Ruhrgebiet verbunden, ohne Ruhrstadt zu sein, am Rhein zu liegen und doch Vorort des Ruhrgebiets zu bleiben – das ist der einzigartige Vorteil. So kreuzen sich hier die Interessen des Ruhrgebiets, des beachtlichen Wirtschaftsvolums vom Niederrhein und der industriell stark betonte linksrheinische Bereich. Industrie-Verwaltungen, Wirtschaftsorganisationen und die ihnen folgenden politischen Institutionen formen die soziologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation dieser Stadt. Große und bekannte industrielle Unternehmungen sind fast ausnahmslos so placiert, daß der wesentliche Stadtkern nicht allzu viele Schlote zeigt.

Noch ein Wort zur bevölkerungsmäßigen Struktur: das schnelle Wachstum im letzten Jahrhundert hat die landsmannschaftliche Mischung der Bevölkerung bewirkt. Alle Gebiete unseres Vaterlandes, wenn auch vorwiegend der Westen, haben ihre unverbrauchten Kräfte geliefert. Die jetzige mittlere Generation ist noch nicht in der Großstadt geboren. Darum überwiegt der Lebensstil gegenüber dem Typ. Wo in anderen Städten des Ruhrgebiets auf 100 000 Arbeiter vielleicht 50 000 Angehörige der verwaltenden und freien Berufe entfallen, da steht hier den 100 000 Arbeitern die gleiche Anzahl der Angestellten, Beamten und Angehörigen der freien Berufe gegenüber. Diese Jugend der Stadt hat verhindert, daß eine gesellschaftliche Inzucht sich bildete. Ob in Düsseldorf geboren oder zugezogen – es gibt nirgends eine Unterscheidung.

Aus der Zeit der residierenden Kurfürsten entstanden die Schlösser, die breiten Straßen und die Stätten der Kunst. Kunst- und Gartenstadt zu sein, wird immer ein Anziehungspunkt bleiben, sei es für den tagsüber Wirtschaftenden, für die Beamten und Träger der Verwaltungen oder für die freien (Berufe. Trotz des festen heimatlichen Brauchtums weht immer etwas kosmopolitische Luft in dieser Stadt, die viele internationale Einrichtungen beherbergt. Wer davon überzeugt ist, daß auch dieses Jahrhundert den dichtbesiedelten Gebieten unseres Volkes im Westen Brot und Arbeit nur auf dem Weg einer verstärkten gewerblichwirtschaftlichen Grundlage zu geben vermag, der muß dieser Stadt auch für die Zukunft Chancen einräumen. Wir Düsseldorfer von heute sindglücklich, Träger dieser Hoffnung zu sein.