Nach Robert Koch und Louis Pasteur ist nun – von der ostzonalen Defa – auch Ignaz Semmelweis für den Film entdeckt worden. Warum auch nicht? Der Mann, der die Infektion durch Leichengift als Ursache des Kindbettfiebers entdeckte und es durch antiseptische Mittel niederzwang, ein wahrer Wohltäter der Menschheit, beseelt vom Erkenntnisdrang des echten Wissenschaftlers – er ist ein höchst würdiger Gegenstand, und sein fanatisches Süden nach der Wahrheit, sein Kampf um die Durchsetzung dieser Wahrheit sind ein Thema von allgemein menschlichem Interesse.

Doch man wird schon stutzig, wenn Semmelweis sich als nationalbewußter Ungar entpuppt, der in seinen letzten Lebensjahren nur noch in einem ungarisch stilisierten, tressenverschnürten Rock einhergeht. Sollte Ungarn schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts eine Volksdemokratie gewesen sein, während Wien unter dem reaktionären Regime Metternichs schmachtete? Jedenfalls ist Semmelweis ein Volksfreund und Demokrat und seine ärztlichen Widersacher sind Intrigantentypen, die von Standesdünkel und reaktionärer Gesinnung bersten. Wenn man den Film zu Ende gesehen hat, könnte man meinen, nicht das natürliche Beharrungsvermögen des Geistes hätte bewirkt, daß Semmelweis’ Entdeckung sich so langsam durchsetzte, sondern die politische Gesinnung seiner Gegner.

Die filmische Darstellung von Vorgängen, die mit der Geburt zusammenhängen, wird leicht als ein ungehöriges Eindringen der Kamera in privateste Bezirke empfunden. Dem Regisseur Georg C. Klaren muß man jedoch zugestehen, daß er Peinlichkeiten vermieden hat. Freilich ist es auch nicht gerade kurzweilig, immer wieder selig lächelnden oder sterbenden Wöchnerinnen und bangenden Ehemännern zu begegnen. Außerdem hat Klaren sein Thema und seinen Helden heftig pathetisiert. Zum Glück ist Karl Paryla, der Darsteller, des Semmelweis, ein so starker und schlichter Schauspieler, daß er allen Großaufnahmen und heroisch-ethischen Überanstrengungen standhielt. Der Film lief zugleich mit Ost- undWestberlin in Hannover an. G. R.