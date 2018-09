Mit einem Büro und einer Werkstatt begann im Jahre 1893 in Frankfurt die Arbeit der Schweizer Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. Das war anläßlich der Auftragserteilung für das Frankfurter Elektrizitätswerk. Später wurde in Mannheim als Filiale das Unternehmens eine Kommanditgesellschaft gegründet, die dann im Jahre 1900 in die neu gegründete Aktiengesellschaft überführt werden konnte. Und am 9. Juni bestand nun das auf dem Gebiet der Erzeugung, Umformung, Fortleitung und Anwendung der elektrischen Energie führende Unternehmen 50 Jahre.

Gründer der Firma war C. E. L. Brown, der vor allem als Konstrukteur des Drehstromgenerators für die Kraftübertragung von Lauffen am Neckar zur Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung Frankfurt a. Main im Jahre 1891 bekannt geworden ist und später u. a. den zylindrischen Feldmagneten für Turbogeneratoren erfand. Sein Partner wurde der deutsche Ingenieur Walter Boveri, der schon in jungen Jahren die Entwicklungsmöglichkeiten der Elektrotechnik erkannt hatte und gemeinsam mit C. E. L. Brown seine Laufbahn bei der Maschinenfabrik Oerlikon begann. Als im Jahre 1900 das Unternehmen den Auftrag zum Bau des Elektrizitätswerkes Mannheim erhielt und der damalige Oberbürgermeister Dr. Beck den Wunsch nach einer Industrieansiedlung in Mannheim äußerte, nahm Brown, Boveri & Cie. diesen Gedanken auf und errichtete mit 400 Arbeitern und Angestellten das Werk Käfertal, in dem 1904 die erste Dampfturbine gebaut wurde.

Die schnelle Entwicklung der Elektrotechnik verlangte die Angliederung weiterer Werke zur Herstellung von Serienerzeugnissen. In Groß-Auheim, Dortmund, Saarbrücken, Eberbach, Lampertheim, Köln, Berlin und Spremberg entstanden derartige Zweigwerke, die es der Firma ermöglichten, durch eine Reihe von Spitzenleistungen auf verschiedenen Gebieten der Elektrotechnik zu einer führenden Stellung zu gelangen. Das Kernstück des Unternehmens aber ist das Mannheimer Werk geblieben. Hier befinden sich die Verwaltung, die Konstruktion- und Projektierungsabteilungen und auch die Versuchsräume. Die erheblichen Kriegsschäden konnten BBC nicht davon abhalten, sich gleich nach Kriegsende wieder vorbildlich für den Aufbau der Energieversorgung einzusetzen und die alte Leistungsfähigkeit schnell – wieder zu erreichen. ww.