Wie ist heute die Lage in Indien und unter welchen Verhältnissen lebt das Volk, nachdem es seine Unabhängigkeit erlangt hat? Diese Fragen haben wir einem deutschen Kaufmann vorgelegt, der jetzt im Auftrage seiner badischen Firma das Land bereist.

Schon bei oberflächlicher Betrachtung fällt in Indien sofort auf, daß der britische Einfluß trotz der Räumung Indiens ganz beträchtlich ist. Die Beherrschung des Landes durch anderthalb Jahrhunderte läßt sich mit ihren Auswirkungen und Folgeerscheinungen von heute auf morgen nicht verwischen. Als erstes sei erwähnt, daß die Verhandlungssprache des indischen Parlaments Englisch ist, da die Grundsprachen Indiens so zahlreich und unterschiedlich sind, daß eine Verständigung im Parlament unmöglich wäre. Auch die gemeinsame Unterhaltungssprache zwischen Indem aus verschiedenen Gegenden des Landes und die Handelssprache ist Englisch. Diese Tatsache allein, abgesehen von der Vertrautheit mit englischen Geschäftsgepflogenheiten, genügt schon, um den Engländern im Handel einen gewaltigen Vorsprung zu geben. Hinzu kommt, daß Großbritannien nach dem neuen britisch-indischen Handelsvertrag Tee in einer Menge von 275 Mill. lbs je Jahr von Indien kauft (bei einer jährlichen Gesamterzeugung von etwa 435 Mill. lbs). Das bedeutet also, daß Aufträge für Maschinen, Fahrzeuge und Chemikalien vorzugsweise nach England gegeben werden. Außerdem beträgt Englands Schuld an Indien etwa 1,2 Md. £, die man ebenfalls im Laufe der Zeit durch Warenlieferungen abdecken will.

Da Indiens Exporte nach Hartwährungsländern noch immer sehr gering sind, ist die Dollar-Lage des Landes äußerst angespannt. Einfuhrlizenzen werden daher nach Möglichkeit nur an Länder mit weicher Währung erteilt, es sei denn, daß entsprechende Aufkäufe von Hartwährungsländern getätigt werden. Baumwolle, eines der Haupterzeugungsgüter Indiens, kann heute noch nicht exportiert werden, weil der Eigenbedarf des Landes den Anfall übersteigt. Die Erhöhung des Baumwollanbaues ist daher eine der vornehmsten Aufgaben der Regierung, aber nebenher soll auch die Anbaufläche für Nahrungsmittel vergrößert werden. Das sind zwei Aufgaben, die bei der angespannten Finanzlage der indischen Bundesstaaten schwer zu lösen sein werden. Dringende Projekte, wie der Bau von Staudämmen und Kraftanlagen, müssen ebenfalls -vollendet werden. Hinzu kommt die schwere finanzielle Belastung des Landes infolge der Teilung in Pakistan und Indien. Millionen von Hindu-Flüchtlingen sind seit der Teilung nach Indien geströmt – ähnlich wie in Westdeutschland –, und täglich kommen mehr hinzu. Der Rückstrom von Moslems ist dagegen äußerst gering. Einige der Bundesstaaten haben sich einer ihrer bedeutendsten Einnahmequellen beraubt, als sie die Prohibition einführten. Um diesen-Verlust etwas auszugleichen, ist eine Verkaufssteuer, die „sales tax“, angeordnet worden, die auf Verbrauchsgüter erhoben wird und etwa 6 1/3 v. H. des Kaufpreises beträgt. Diese Steuer aber schwächt und behindert den freien Warenverkehr.

Wenn man die wirtschaftliche Lage in Indien betrachtet, darf man keinesfalls von europäischen Voraussetzungen ausgehen. Indien hat eine Einwohnerzahl von etwa 400 Mill. Menschen, von denen ein großer Teil unterernährt und ohne Arbeit ist. Arbeitskräfte sind billig. Und darauf ist die gesamte Wirtschaft des Landes abgestellt. Arbeitsparende Maschinen und Einrichtungen sind kaum abzusetzen, solange Handarbeit billiger ist. Bei Bauarbeiten gibt es weder Schaufeln noch Förderbänder: in kleinen Körben, die von Hand zu Hand gehen oder, vielfach von Frauen, auf dem Kopf getragen werden, befördert man Sand und Ziegelsteine, so daß eine Baustelle einem Ameisenhaufen gleicht. Ein Bauarbeiter verdient bis zu 3 Rupies am Tag und eine Frau bis zu 2 1/2 Rupies (1 Rupie = 88 Pfennig). Was kann er sich hierfür: an Nahrungsmitteln kaufen? Ein Pfund Reis kostet eine halbe Rupie, ein Pfund Weizen 0,17 Rupie. Die Grundnahrungsmittel Reis, Weizen und Zucker sind nach wie vor rationiert. Es gibt je Woche an Reis 4 lbs, an Weizen 4 lbs und an Zucker 1/2 lbs.

Die Armut der breiten Masse ist unbeschreiblich. In den großen Städten wohnen Tausende in notdürftig zusammengeflickten Basthütten oder unter Wellblechdächern, die auf dem Bürgersteig, auf freien Plätzen oder in Häuserlücken aufgestellt werden. Stühle und Tische sind dazu nicht erforderlich. Tausende von Menschen schlafen nachts auf dem Bürgersteig der Großstädte. Eine ähnliche Armut findet man auf dem Lande. Die Regierung der jungen Indischen Union wird eine Herkules-Arbeit zu bewältigen haben, wenn sie das Los der Armen verbessern will. U