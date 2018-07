In der Moskauer „Literaturnaja Gazeta“ vom 5. Mai findet sich folgender Bericht:

Die Schriftsteller von Iwanowo können sich nicht über mangelnde Aufmerksamkeit von Seiten der örtlichen Organisationen beklagen. Diese Aufmerksamkeit nimmt nur sehr eigenartige und ungewöhnliche Formen an.

Eines Abends, als die Schriftsteller zu gemeinsamer fruchtbarer Arbeit zusammengekommen waren, erschienen rätselhaft und unerwartet Gäste bei ihnen. „Nun mal los, schneller, wird’s bald!“, so ertönte es grob an der Tür. Auf Beschluß des Wohnungsamtes hatte der Stadtrat verfügt, daß künftig die Buchhalter der Kommunalen Bank in diesem Zimmer arbeiten sollten und die Schriftsteller in den Keller überzusiedeln hatten.

Man versuchte den Vertretern des Stadtrates klarzumachen, daß die Schriftsteller gerade eine abendliche Zusammenkunft hätten, um gemeinsam zu arbeiten, daß anscheinend irgendein Mißverständnis vorläge, daß man am Morgen mit allem räumen und alles aufklären würde. Doch vergeblich, die Vertreter des Stadtrates blieben unerbittlich.

Die Übersiedlung begann. Schweigend und langsam stieg der alte verdienstvolle Dichter Blagow die dunkle Treppe hinunter, die Gipsbüste Puschkins mit beiden Händen an die Brust gedrückt. Hinter Blagow gingen der Schriftsteller Kotschnjew, beladen mit allen möglichen Mappen und Manuskripten, der Schriftsteller Schoschin mit Büchern und Zeitschriften.

Im Keller neben dem städtischen Brennmaterial wurde der Schriftstellerorganisation von Iwanowo ein kleines, dunkles, feuchtes Zimmer angewiesen, in das mit Mühe zwei Tische und ein Schrank hineingingen.