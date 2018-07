Zu diesen Ausführungen schreibt uns der Autor des kritisch behandelten Aufsatzes u. a. noch folgendes:

Diese Darstellung bemüht sich um eine sachlich Klärung, ist jedoch nicht frei von Übertreibungen Mein Kritiker meint, daß die Banken sich an die Schuldner halten wollen, die bereits ihr eigene: investiertes Vermögen völlig verloren haben. Ich glaube nicht, daß die Banken so töricht seit werden, solche Schuldner zu bedrängen, bei denen für sie nichts zu erwarten ist. Wenn der Einsender aber meint, daß nur die Geschäftskapitalien als solche verloren sind und Vermögen und Schulder sich im übrigen etwa die Waage halten, so ist nicht einzusehen, warum die Banken oder die öffentliche Hand nun für die Vermögensrestaurierung einzelner Unternehmer bluten sollen, währenc die Masse der Geschädigten nichts erhält. Er sagt ja im weiteren Verlauf seines Aufsatzes auch, daß dingliche Sicherungen vorlägen; das setzt doch aber voraus, daß einmal die Grundstücke im Westen liegen und daß noch beträchtliche Vermögensteile vorhanden sind. Wie will man es aber verantworten, daß solchen Schuldnern eine Aufrechnung ihrer Verbindlichkeiten mit ihren manchmal recht übertriebenen Entschädigungsansprüchen gegen das Reich gestattet wird?

Wem man eine solche Aufrechnung gestatten würde, so hätte dies zur Folge, daß überhaupt keine Altschulden mehr bezahlt werden, da während des Krieges ja im wesentlichen für die Rüstung gearbeitet wurde und sich jeder darauf berufen könnte, daß seine Schulden gerade mit Rüstungslieferungen oder Aufwendungen für solche zusammenhängen. Es gibt Werke, wie in Nordrhein-Westfalen, die ihre gesamten Betriebsanlagen erhalten oder, wenn sie beschädigt waren, wieder auf einen vorzüglichen Stand gebracht haben. Solche Betriebe bringen es aber fertig, die Bezahlung von 10 v. H. einer Altschuld mit Rücksicht darauf zu verweigern, daß sie nun zufällig ist abgetrennten Ostgebieten oder anderwärts ihrer Anlagen verlustig gegangen sind, selbst wenn dir Wert des Erhaltenen ein Vielfaches von dem des Verlorenen ausmacht.

Die ganze Frage sollte unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, daß im allgemeinen wohl 10 v. H. der früheren Schuld bezahlt werden können. Die Bankengläubiger werden es selbstverständlich in ihrem eigenen und im volkswirtschaftlichen Interesse vermeiden, selbst diese bescheidene Forderung zu erheben, wenn dies nicht zumutbar wäre und die Existenz der Schuldner gefährden könnte. A. N.