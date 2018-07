Noch ist nichts über die Fettsteuer, über die wir in unserer letzten Ausgabe berichteten, entschieden. Das Kabinett hat die Wiedereinführung dieser aus dem Dritten Reich stammenden Steuer auf Margarine, pflanzliche Öle und Fette abgelehnt: Die Regierung kündigt eine erhebliche Verbilligung der Margarine an, die ab 1. Juli auf „Weltmarktniveau“ fallen würde. An diesem 1. Juli läuft nämlich das „Ermächtigungsgesetz“ ab, die rechtliche Grundlage für die durch Abschöpfung und Ausgleichsabgaben künstliche Verteuerung dieses Lebensmittels. Aber so erheblich, wie die bevorstehenden Wahlen das wünschbar machen, wird die Preissenkung wohl nicht sein. Es gibt nämlich keinen „Weltmarktpreis“ für Margarine oder Fettrohstoffe, sondern nur stark unterschiedliche Länderpreise. Da die Bundesrepublik nicht über größere Reserven an freien Dollars verfügt, die EGA-Einfuhren mit erheblich erhöhten Preisen berechnet werden und die Fettrohstoffe in Ländern mit weicher Wahrung einstweilen noch knapp und teuer sind, so wird die Margarine in Westdeutschland auch im Juli noch an Mehrfaches des Vorkriegspreises kosten. Dochwird wieder einen spürbaren Preisunterschied für erste, zweite und dritte Qualitäten geben.

Indessen haben sich die Bauernverbände mit äußerst scharfen Protesten gegen die Streichung der Fettsteuer gewandt. „Will das Kabinett wirklich zum Totengräber der deutschen Landwirtschaft werden?“, so fragt der hessische Bauernverband. Was nütze es, so meint er, den Absatz, die Preise und die Verarbeitung von Milch, Butter, Käse und anderen Milcherzeugnissen bis ins einzelne zu reglementieren, den Einfluß der Butter-, und Schmalzimporte auf den Inland-.markt durch die Schaffung einer staatlichen Monopolstelle aufzufangen, wenn die Hausfrau auf die nicht mengenmäßig und preislich erfahren Produkte wie Margarine, pflanzliche Öle und Fette ausweichen kann? Die Bauernverbände hoffen daher, daß der am 14. Juni zusammengetretene Agrarausschuß des Bundesrates den Kabinettsbeschluß rückgängig mache und die alte Fettsteuervorlage wiederherstelle. Die Länder sind, so meinen sie, an dem Ertrag der Fettsteuer fiskalisch interessiert. Schon aus diesem Grund würden sie sich für die westdeutsche Landwirtschaft einsetzen.

Aber daß der Bundestag seine Zustimmung gibt, daß die Fettversorgung für die Arbeiterschaft und die weiten Volksschichten, die sich keine Butter leisten können, durch eine Steuer künstlich verteuert, wird, das ist wohl eine trügerische Hoffnung – sosehr die Bedenken der Bauernverbände berechtigt sein mögen. Hier liegt des Pudels Kern: Von einer Ministerialbürokratie, die seit 1933 nicht wesentlich verjüngt wurde, die sich von den Gedankengängen – der Lenkungswirtschaft nicht freimachen kann, wird ein Gesetz vorgeschlagen, das in krassem Widerspruch zur Politik des Wirtschaftsministers steht, der die Angleichung an den Weltmarkt will. – f.