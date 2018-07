Prof. Erhard hat kürzlich eine Änderung des Reihenfolgeverfahrens bei der Einfuhr angekündigt. Er hält eine straffere Ordnung für nötig, da, wie er sagte, einzelne Hamburger Importeure mit 200 Hintermännern als „Staffage“ aufgetreten seien und die Frühkartoffeleinfuhr tausendfach überzeichnet hätten. Nun sei man zu der Erkenntnis gekommen, daß nicht mehr jeder importieren dürfe.

Der Import von Nahrungs- und Genußmitteln, der dem Bundesministerium für Landwirtschaft untersteht, ist nach der Währungsreform (im Zuge der Liberalisierung) also im Reihenfolgeverfahren durchgeführt worden, d. h. es konnte (und kann), mit gewissen Einschränkungen formaler Natur, jeder importieren. Der jeweils für einen Import aufgerufene Betrag wird einfach durch die Anzahl der Antragsteller dividiert. Seit etwa einem Jahr haben die Fachimporteure und ihre Organisationen vorgeschlagen, die primitive Anwendung des Reihenfolgeverfahrens zu ändern. Stereotyp ist von den zuständigen Behörden betont worden, daß eine Änderung des Verfahrens nicht in Frage komme, da „die Amerikaner“ eine Änderung nicht wünschen. Die aufgerufenen Importdevisen wurden also weiter durch die Anzahl der Importaufträge dividiert, unabhängig von preislichen Voraussetzungen, unabhängig von dem wirklichen Bedarf eines Importbetriebes, unabhängig von sonstigen wirtschaftlichen Erwägungen. Für die Fachimporteure ergab sich ein Notstand, dem sie wegen der angeblichen „Unabänderlichkeit“ des Einfuhrverfahrens zu begegnen suchten. Sie bedienten sich der „Hintermänner“ als „Staffage“ – wie Prof. Erhard sich ausdrückt.

Es muß nun also festgestellt werden, daß die Änderung des Reihenfolgeverfahrens nicht deshalb notwendig wird, weil die Hamburger Importeure sich einer Notkonstruktion bedient haben, sondern weil das Verfahren in sich den Keim der Unmöglichkeit getragen hat, weil es zu primitiv war, um den Erfordernissen einer geregelten Einfuhrwirtschaft zu dienen. Das hätte man an berufener Stelle eher erkennen müssen. Es ist zu billige jetzt den Hamburger Importeuren Vorwürfe zu machen, daß sie den „Sündenfall“ herbeigeführt hätten, während in Wirklichkeit ihre Vorstellungen seit Monaten in den Wind geschlagen worden sind.

Paul Weidmann