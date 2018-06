Die Internationale Union der Architekten, die ihre diesjährige Tagung in Warschau abzuhalten gedachte, erhielt kürzlich einen Brief der polnischen Architekten, in dem für das Zustandekommen des Treffens folgende Bedingungen gestellt wurden: Erstens dürften jugoslawische Architekten nicht teilnehmen; zweitens müßten die Teilnehmer sich verpflichten, das Friedens-Manifest des von den Sowjets organisierten Stockholmer Kongresses der „Partisanen des Friedens“ zu unterzeichnen; drittens müßte die Union der Architekten ihre Forderung zurückziehen, daß jeder Teilnehmer in Warschau Gelegenheit haben müsse, „frei an den Konferenzarbeiten teilzunehmen und Polen nach Beendigung der Tagung ohne Hindernisse zu verlassen“.