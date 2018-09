Wandlung des Menschenbildes im Film

Ist Rita Hayworth noch modern? – Offenbar eine törichte Frage, da noch vor kaum einem Jahr die „ganze Welt“ die glanzvolle Hochzeit der „schönsten Frau der Welt“ mit dem „reichsten Erben der Welt“ gierig beobachtete und darüber, wenigstens für ein paar Tage, die politischen Sorgen zu vergessen schien. Hayworth-Filme füllen auch heute die Kinokassen aller westlichen Länder. Aber immer mehr Hollywooder Filme zeigen in den Hauptrollen Frauen, fern aller verführerischen Unergründlichkeit, klar und offen, ohne Pose – Frauen, die vielleicht rasch einmal zum Einholen gehen und in einer normalen Mietwohnung kleines Glück genießen. Unter diesen Filmen, die auch zu uns kamen, errangen „Die Schlangengrube und „Die Erbin“ mit Olivia de Havilland und „Schweigende Lippen“ mit Jane Wyman große Erfolge. Warum? Hat etwa das USA-Publikum genug von den mondänen Traumschönheiten, den glatten Gesichtern, den genormten Gliedmaßen und dem Einheits-Sexappeal? So zu fragen, entspräche zwar den berüchtigten „Lehrsätzen“, wonach alle Amerikaner gern boxen, alle Deutschen gern schießen, alle Franzosen nur für ihre Rente leben wollen, alle Schotten geizig sind. Aber soviel ist gewiß, daß die Amerikaner nicht nur, wie eh und je, das „Aufgedrehte“ filmen, sondern neuerdings auch mehr und mehr das Natürliche. Die Männer, nicht nur jene in den Wildwestgeschichten, mußten immer schon boxen, reiten und schießen können, weil dies nun einmal zur Gloriole der amerikanischen Planwagenzeit gehört wie einst zur deutschen Gloriole Fridericus Rex. Doch besteht kein Zweifel, daß in den Streifen erster Qualität, die wir neben einer Fülle von Routineprodukten sehen, die boxenden Helden immer seltener werden. Und nicht nur die boxenden Helden, sondern die Schwarz-Weiß-Helden allgemein. Dafür betont der amerikanische Film neuerdings, im Gegensatz zur gerade in Deutschland beliebten Schwarz-Weiß-Malerei des Guten und Bösen, die menschliche Unzulänglichkeit und tragische Zwiespältigkeit auch des edlen Charakters. Und dies gilt gleicherweise für männliche und weibliche Stars.

Es fragt sich nun, wieweit das deutsche Publikum solche Tendenzen schätzt. Will der deutsche Filmbesucher die dämonisch-erotische Rita von gestern oder die sachlich-natürliche Olivia de Havilland sehen. Was hält er von der unsympathischen, der häßlichen Heldin, die linkisch ist und unbeholfen, aber das Leben trägt mit einem starken Herzen. Ein Freund, der kürzlich den Rita-Hayworth-Film seines Lebens sah, konnte sich nicht an ihrer gestrigen Dämonie begeistern. Bereit, die Schuld bei sich selbst zu suchen, fragte er Freunde und Bekannte. Die Antworten entsprachen bei weitem nicht Ritas Ruhm. Wesentlich scheint die Meinung eines Fünfundzwanzigjährigen, der den körperlich so vollkommenen Star zwar schön, aber zu glatt und ausdruckslos fand. Er verlangte, daß die Frau „seiner“ Filme nicht nur wohlgeformt, sondern „in der Wirklichkeit auch noch möglich“ sei. Die übrigen Antworten lauteten ähnlich: Die Frau auf der Leinwand solle jener natürlichen Schönheit ähnlich sehen, die „unter günstigen Umständen“ auch in natura, etwa im nächsten guten Restaurant, im Wandelgang einer Konzerthalle, im Foyer des Theaters „erlebbar“ sei.

Und wie wünscht das Publikum den männlichen Star? Was den europäischen Film-Mann angeht, so hat der Schönling, der arbeitslose Prinz, der nur aus Anzug, Auto und Zahnpastareklamelächeln bestand, ausgespielt. Selbst jene törichten Jungfrauen, die auf der Flimmerwand – oft leider auch im Leben – allzuleicht das elegante Benehmen der Kavaliere mit zärtlichem Charakter verwechseln, verlangen heute von ihren Traumhelden wenigstens einen Beruf. Von zehn befragten jungen Mädchen forderten drei auch vom Filmhelden, daß er im Rahmen seiner Handlung „bedingungslos treu“ sein müsse, sieben verlangten kompromißlose Anständigkeit und neun wünschten, daß der Held im Film gewisse praktische Fähigkeiten besitzen möge, etwa das Talent, einen Reißverschluß in Ordnung zu bringen oder zu kochen. Je eine Antwort machte einen „erfolgreichen“ Beruf zur conditio sine qua non.

So mangelhaft ein solcher privater Test sein mag – er bestätigt die Beobachtungen der Fachleute über eine allgemeine Geschmacksentwick-Jung. Nicht ohne Grund konnte im deutschen Film ein Typ wie Karl John begehrt wenden. Er ist nicht „schön“, er ist echt. Die Stars sollen nichts vortäuschen, so verlangt es das Publikum, optisch nichts und nichts in ihrer Rolle. In „Liebe 47“ zum Beispiel spielten Hilde Krahl und Karl John nicht Anna und Beckmann, sie waren es.

Erfolg also haben Filmhelden, die sich nicht nur auf einen vollendeten Handkuß verstehen, sondern im Ernstfall auch einen Nagel einschlagen und einen Zentner Kartoffeln schleppen können. Und Frauen, die herb, sogar spröde, verhalten, lebenstüchtig, skeptisch – und doch zauberisch wirken durch ein erotisches Fludium par distance. Wäre Ingrid Bergman nicht, was viele bedauern, zu sehr in die Rollenbereiche des Krankhaft-Dämonischen gedrängt worden, hätte sie in Hollywood nicht immer wieder haltlos-triebhafte Frauen spielen müssen, so könnte sie als ein Muster des beschriebenen Typs gelten.

Stefan Hofmeister