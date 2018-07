Mehr als Dreihundert füllten bei hochsommerlicher Hitze den kleinen Saal des Prinz-Karl-Palais an der Stirn der Prinzregentenstraße. Es war ein Ereignis, bei dem sich das geistige (und geistliche) München ein Stelldichein gab. Heidegger sprach „Über das Ding“. Der kleine zierliche Mann, mit dem Gesicht eines französischen Weinbauern, las unter atemloser Stille seine Sätze von großen Blättern mit klarer Stimme ab. Der Bann der Persönlichkeit lag auf allen Gästen, einschließlich der – auf des Philosophen besonderen Wunsch – geladenen jungen Studenten.

Heidegger ging davon aus, daß die moderne Zivilisation mit der Minderung der Entfernung zugleich auch das Gefühl für die besondere Nähe der Dinge gemindert habe. Das Sein eines Dinges exemplifizierte er an einem Krug; worin besteht das Krughafte des Kruges? Darin, daß seine Leere etwas zu fassen vermöge! Die Wissenschaft lehrt, daß es keine Leere gebe. Sie vermag über das Wesen des Kruges bloß Physikalisches auszusagen. Das Wesenhafte des Kruges west vielmehr im Geschenk des Gusses: der Weiheguß des Weines, in dem sich Himmel und Erde einen, gilt den Göttern. Götter und Sterbliche, Himmel und Erde sammeln sich, verweilen mithin im Geschenk als „ein Geviert“.

Der Vortrag ging also von der poetischen Realität aus, was den Dichtern und Künstlern im Saal sehr einleuchtete. Aber Heidegger füllte seine Ergebnisse nun etymologisch aus. Das griechische cheein, verwandt mit unserm „gießen“, heißt opfern. Götter und Sterbliche, Himmel und Erde sind im „Ding“ des Kruges vereint – es ist zugleich das Thing unserer Vorfahren, sprachgeschichtlich voll dieses Versammlungssinnes. Die gleiche Sache heißt bei den Römern res, griechisch reein, über etwas reden: die res publica ist das, was jeden angeht. Die etymologische Untersuchung ergab eine Reihe weiterer Aufschlüsse, wobei Heidegger sich gegen den Vorwurf, er philosophiere mit dem Wörterbuch, verwahrte; Im Gegenteil: „unsere Etymologie denkt zu wenig“.

Jedes wahre Ding, Stein und Stier, Herz und Hand, Kreuz und Krone, ruft innerhalb des Gevierts die jeweils andern drei mit. (Der Tod aber ist der Schrein des Nichts, er birgt, als „Gebirg“ des Seins, das Wesende.) Götter, Sterbliche, Himmel und Erde gehören zusammen, sie spiegeln einander zu im Spiegelbild. Was aber Ist das Ding? Es dingt! Und die Welt weitet – andere Gründe und Ursachen sind dem Ding als Ding, sind der Welt ungemäß. Über dies Thema des sich spiegelnden, in sich sich frei bewegenden, korrespondierenden Gevierts („wir müssen zurück aus dem vor-stellenden in das an-denkende Denken“) sprach Heidegger auf höchst erstaunliche grammatische Art, nämlich in Stab- und Schlußreimen, was innerhalb seiner These der Zugehörigkeit und des Spiegelspiels des (ge)ringen Gevierts der sich entringenden Dinge eine immanente Logik hat, einen Teil des Publikums aber weit hinter sich ließ.

Auf philosophiegeschichtliche Zusammenhänge ging Heidegger nur mit kurzen Blitzen ein. Ein Hieb auf Plato fehlte nicht; auf Kant, dessen „Ding an sich“ nahe lag, ging er nur kurz ein mit der bestreitbaren Bemerkung, Kants Ding an sich sei Gegenstand an sich. Aber die schulmäßigen Grenzen der Philosophie wurden in diesem Vortrag so stark überschritten, daß dergleichen nicht verschlagen mag. Was Heidegger entwickelte, war denn auch nichts Geringeres als Mythologie. So ähnlich muß man sich Xenophanes und Heraklit philosophierend und dichtend im Dickicht der Sprache vorstellen. Das Sinnenhafte an Heideggers Denken wirkte griechisch, und die Nähe der Poesie, der er sich verpflichtet weiß, war sehr spürbar. Der Heideggersche Mythos aus dem Geist urewiger „Dinge“ und der das Sein des Menschen tief spiegelnden Sprache – das ist wohl der Weg aus dem Nihilismus. Aber verbindlich wirkte eigentlich nur die starre verbindlich dieses Denkens und die Tiefe der Entscheidung. Der Mensch ist be„dingt“, er korrespondiert den Dingen. Vermutlich wird („jählings“) einst Welt wieder weiten, das Ding dingen. Unsere Zeit hat das Ding verloren.

Hinter Heidegger hing ein großer, romanischer Cruzifixus an der Wand. Die Perspektive wollte es, daß Heidegger den meisten im Saale als zu Füßen Christi stehend erschien.

Curt Hohoff