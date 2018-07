Von Otto F. Beer

Mailand, im Juni

Die Welterfolge, die der italienische Film während dieser Nachkriegsjahre erzielen konnte, haben zwar den jungen Stil des Neorealismus zu einem vieldiskutierten Studienobjekt in den Ateliers aller Filmmetropolen gemacht, aber dennoch in der Heimat all dieser sensationellen Filmstreifen die Frage nicht übertönen können: Was nun? Als Rossllini zu einem Zeitpunkt, da in Mittel- und Oberitalien noch Krieg war, im Süden bereits die ersten Aufnahmen zu „Paisà“ machte, schrieb er mit diesem Film das Gesetzbuch des Neorealismus. Laiendarsteller statt Berufsschauspielern, Arbeiten ohne Atelier und fast ohne Drehbuch, dokumentarische Wahrheitstreue, Nüchternheit in Photographie und Spiel – das waren einige der Glaubenssätze, die von da an in die junge und ehrgeizige italienische Produktion übergingen. Rossellini drehte „Roma città aperta“, De Sica die „Fahrraddiebe“ und „Sciuscià“, De Santis den „Riso amaro“ mehr oder weniger nach den Gesetzestafeln, die man damals aufgestellt hatte. Gewiß war in „Roma città aperta“ Anna Magnani ein ebenso prominenter Star wie Sylvia Mangano im „Riso amaro“, und auch sonst wechselten die Gebote des neorealistischen Codex von Mal zu Mal in nebensächlichen Punkten. Aber die große Linie stand fest.

Einmal mußte der Augenblick kommen, in dem gerade der Welterfolg der neuen Schule einer Krise zutreiben mußte. Wie zu erwarten stand, galt die erste Attacke der tragischen, düsteren Grundhaltung der meisten neorealistischen Filme. Die breite Masse der italienischen Kinobesucher hat die verhängten Himmel, düsteren Landschaften und vorstädtischen Proetarierviertel immer ein wenig scheel angesehen, und die neapolitanischen Tenöre der Gigli-Filme oder die Massenaufgebote der großen Ausstattungsdramen waren im Grunde populärer als die Experimente der Neorealisten, die indessen begonnen haben, der internationalen Produktion ein neues Antlitz zu geben. Immerhin war der künstlerische und moralische Erfolg der neuen Schule so stark, daß selbst ein so handfester Regisseur wie Genina seither „Cielo sui Palude“ gedreht hat – einen Film um die Märtyrerin Maria Goretti, der ganz in den düsteren Farben der Rossellini-Schule gehalten war.

Renato Castellani hat in seinem jüngsten Werk ‚E primavera“ zuerst das Steuer herumgeworfen. In diesem soeben uraufgeführten Film wurde der erste Versuch gemacht, die Errungenschaften der Neorealisten einem Lustspielstoff dienstbarzu machen. Die Geschichte von dem florentinischen Filou, der, ohne es zu wollen, zweimal geheiratet und zwischen dem Süden Italiens mitseinen urväterlichen Moralbegriffen und dem aufgeklärten industriellen Norden pendelt, umin Catania und Mailand je eine legitime Gattinglücklich zu machen, ist außerordentlich glücklich gelungen. Wahrscheinlich wird dieser Versuch,als der Sackgasse herauszukommen, indem man(die Lebenslust und das Spieltempo dieses südlichen Landes mit dem harten Realitätssinn derneorealistischen Schule vereint, viele Nachfolger finden. Von De Sica hört man, daß er in Maifand einen Film über die Strolche und Vagabunden dieser Stadt dreht – auch dieser Streifen entsteht ebenso wie „E primavera“ mit Laiendarstellern –, und man darf vielleicht ein Werk auf der bereits klassischen Linie der jungen Italiener erwarten.

Der Herr und Meister der Avantgardisten aber, Roberto Rossellini, scheint die Notwendigkeit, ein neues Stoffgebiet zu erobern, am intensivsten erfühlt zu haben. Noch in seinem skandalumwitterten „Stromboli“-Film schien er zu glauben, die Verbindung zwischen neorealistischer Technik und einem internationalen Star Tom Range Ingrid Bergmans würde eine hinreichend starke Blutzufuhr mit sich bringen. Vielleicht war es die wenig freundliche Aufnahme dieses Films, die ihn in seiner Absicht bestärkt hat, nun völlig neue Wege einzuschlagen. In dem Sankt-Franziskus-Film, den er nun fertigstellt, wandelt die Kamera ganz auf den Spuren Giottos. Auch das Leben des Heiligen von Assisi wird hier mit jenem Wirklichkeitsfanatismus eingefangen, der alle Rossellini-Filme auszeichnet. Aber es ist eine mittelalterliche Wirklichkeit, an der er seine Technik versucht. Die Schafhirten, Kaufherren und Ritter Umbriens sind ebenso sorgsam gewählte Profile aus dem Volke, wie es die anonymen Helden von ‚Paisà“ waren. Auch hier ist die Kamera mehr Entdeckerin als willkürliche Gestalterin. Und vermutlich wird „Francesco Giullare di Dio“, sobald er einmal öffentlich gezeigt werden wird, erweisen, daß der neue Stil viel mehr Poesie als Dokumentation darstellt, obwohl er sehr viel von einer journalistischen Reportage hat. Was man bisher von Rossellinis jüngstem Werk zu sehen bekam, läßt jedenfalls erwarten, daß dieser verfilmte San Francesco jene Eroberung filmischen Neulands mit sich bringen wird, deren die neue Schule im Augenblick so dringend bedarf.